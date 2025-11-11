Napětí mezi Pavlem a Babišem. Na klíčové schůzce chce řešit každý něco jiného

Dominika Hejl Hromková
Eva Pospíšilová
,
  14:45
Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš se sejde s prezidentem Petrem Pavlem. Na programu mají dva body - střet zájmů a programové prohlášení vlády. Hlava státu bude po Babišovi chtít, aby veřejnosti vysvětlil, jak naloží s Agrofertem a zajímat se bude také o zahraniční politiku vznikající vlády. Babiš chce zase s Pavlem řešit hlavně rozpočet. Mezi oběma politiky se tak rýsuje konflikt.
Prezident Petr Pavel (vpravo) při jednání s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem na...

Prezident Petr Pavel (vpravo) při jednání s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem na Pražském hradě. (27. října 2025) | foto: X: Kancelář prezidenta republiky

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
21 fotografií

Pavel se má na Pražském hradě sejít s Babišem ve středu a zdá se, že se neshodnou ani na tom, co má být hlavním tématem schůzky.

Šéf hnutí ANO s prezidentem plánuje řešit především skutečnost, že končící vláda do dolní komory stále neposlala návrh státního rozpočtu na příští rok.

„Pana prezidenta budu informovat o tom, že naše koalice nemůže ve Sněmovně pracovat, protože vláda pana Fialy neposlal návrh rozpočtu,“ řekl Babiš redakci iDNES.cz ke schůzce na Hradě. Vláda v demisi podle něj odmítá poslat návrh rozpočtu, aby se lidé nedozvěděli, že je „na vodě“ a chybí v něm desítky miliard příjmů. Pavel mezitím v úterý znovu vyzval Fialovu vládu k předložení návrhu rozpočtu na příští rok nové Sněmovně.

Pavel na Hradě jednal s Babišem. Dostojím zákonům o střetu zájmů, řekl mu šéf ANO

Prezident ale od schůzky s Babišem očekává, že se dozví, jak vyřeší svůj střet zájmů vyplývající z toho, že je vlastníkem holdingu Agrofert. Ze zákona na to Babiš má 30 dnů od doby, kdy se stane premiérem. Prezident proto požaduje, aby Babiš řešení střetu zájmů vysvětlil také veřejnosti, než ho do této funkce jmenuje.

„Těch způsobů (řešení) není mnoho a bylo by dobře, aby veřejnost v rámci transparentnosti od svého možného budoucího premiéra slyšela, že bude fungovat ve prospěch této země bez konfliktu se zákonem,“ prohlásil prezident v pondělí při návštěvě Karlovarského kraje.

Vysvětlení veřejnosti prezident po šéfovi hnutí ANO chce od jejich schůzky 27. října, na které ho pověřil jednáním o sestavením vlády. Lídr hnutí ANO ale před několika dny uvedl, že neví o tom, že by prezident něco takového požadoval.

Veřejnost má právo vědět, jak Babiš vyřeší střet zájmů, trvá na svém Pavel

Redakce iDNES.cz se v úterý Babiše znovu na řešení střetu zájmů zeptala, odpověděl stručně: „Platí, co jsem řekl dříve.“

Předseda ANO má několik možností, co může udělat. Jednou z nich je to, že by se holding Agrofert vzdal státních veřejných zakázek a přestal čerpat dotace.

Pozdrží prezident jmenování?

Pavel tak ve středu bude znovu na Babiše apelovat, aby vysvětlil, jak chce střet zájmů vyřešit. „Prezident to po něm bude chtít, na to se spolehněte,“ potvrdil šéf odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář.

Pokud na to Babiš nepřistoupí, podle zdroje iDNES.cz z Hradu může hlava státu jmenování vlády oddalovat a nepřistoupit na Babišův preferovaný scénář stát se premiérem do poloviny příštího měsíce, aby se mohl 18. prosince účastnit Evropské rady.

Pavel si zve Babiše na Hrad. Chce od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů

Druhým bodem programu středečního jednání má být podle Hradu programové prohlášení budoucí vlády. Pavel nemá v úmyslu jej detailněji připomínkovat, bude se ale zajímat o zahraniční a bezpečnostní politiku. Dva lidé z prezidentova okolí redakci potvrdily, že se Pavlovi nezdá třeba to, že v současné situaci chybí v prohlášení zmínka o Rusku.

„Rusko a Ukrajina v něm nejsou vůbec probrány. Prezident s předsedou ANO by o tom měli mluvit detailněji i v kontextu toho, že nová vláda už dává určitá znamení, když Tomio Okamura sundává ukrajinskou vlajku z Poslanecké sněmovny a podobně,“ přiblížil jeden ze zdrojů blízkých prezidentovi.

Sám prezident ostatně něco podobného řekl v úterý na debatě se studenty v Sokolově.

„V navrženém programu budoucí vlády mi nejvíc chybí kontext. Není tam ani zmínka o mezinárodní a bezpečnostní situaci ve světě, která nás ovlivňuje. Není tam ani zmínka o spojenecké zodpovědnosti a solidaritě, protože my čerpáme nejen benefity spojenectví, ale máme i závazky. Není tam ani zmínka o Rusku jako bezpečnostní hrozbě pro nás, jak ho hodnotí všechny státy EU i NATO,“ prohlásil.

Jisté je, že Babiš s Pavlem nebudou na Hradě řešit personální obsazení vlády. Pravděpodobný budoucí premiér prezidentovi jména, s nimiž počítá na jednotlivá ministerstva, zatím neposkytl.

