Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Schůzky se Pavel neúčastnil sám. U stolu vedle něj seděl kancléř Milan Vašina, ředitel Odboru vnitřní politiky Tomáš Lebeda a ředitel Odboru komunikace Pražského hradu Vít Kolář. Naproti nim zasedl předseda hnutí ANO. Fotografie, kterou Hrad poté z tohoto jednání zveřejnil, budila dojem, jakoby Babiš seděl před zkušební komisí.
„S Andrejem Babišem jsme se domlouvali, že bychom přešli, jako i bývalo v minulosti zvykem, na setkání vyjednávacích týmů. Nabídli jsme formát jedna plus tři. To znamená na jedné straně prezident plus tři další účastníci, na druhé straně Andrej Babiš plus tři,“ vysvětlil Kolář, proč se schůzka konala v jiném aranžmá než mezi čtyřma očima.
Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš
„Andrej Babiš tu možnost přijal, mohl si přivést stranické kolegy nebo jakékoliv odborníky, ale řekl, že dorazí sám,“ přiblížil Kolář. Na konci schůzky podle něj kancléř Babišovi s Pavlem nabídl, zda ještě nechtějí probrat něco o samotě, oba se ale shodli, že vše důležité už zaznělo.
Babiš potvrdil, že věděl dopředu, že s prezidentem tam budou další spolupracovníci, a že si nikoho přivést nechtěl. „Věděl jsem o tom, byl jsem tam sám,“ napsal Babiš stručně redakci iDNES.cz.
Jednání trvalo přes hodinu. Řešili na něm programové prohlášení nově vznikající vlády ANO, Motoristů a SPD a především střet zájmů, do kterého by se Babiš jako majitel holdingu Agrofert dostal, pokud by se stal premiérem. „Zhruba deset minut věnovali programovému prohlášení a 50 minut střetu zájmů,“ sdělil Kolář.
Zdroj z Hradu dobře obeznámený s průběhem schůzky pak iDNES.cz také popsal, že debata o programovém prohlášení trvala jen chvíli a prezident dopředu avizoval, že k němu řekne pár věcí, když jej má od budoucí vlády k dispozici, bude ale záležet na ANO, Motoristech a SPD, jestli s připomínkami chtějí pracovat, nebo ne.
Hrad následně podrobnosti zveřejnil v tiskové zprávě. „Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku. Konkrétně (prezident) vznesl návrh o doplnění dokumentu o mezinárodně-bezpečnostní situaci, ve které se ČR nachází, stejně jako o zmínku o postoji vlády k ruské válce proti Ukrajině. Podobně požaduje prezident zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů,“ stojí v tiskové zprávě Pražského hradu.
Podle důvěryhodného zdroje redakce měl prezident připomínky i třeba k větám z prohlášení týkající se armády. Babiše upozorňoval na to, že hospodárná a efektivní armáda jde proti požadavku mít armádu schopnou bránit území Česka a jeho hranice. „Pan prezident mu vysvětlil, že ani za komunistů, ani dnes se nebudovala armáda, která by bojovala na našich hranicích, protože se předpokládalo, že máme spojenecké závazky s okolními zeměmi a bránili bychom vnější hranice spojenců,“ popsal anonymně člověk z prezidentova okolí.
Prezidentovy požadavky už řeší špičky nové koalice. Kritika zní od SPD i Motoristů
Babiš po schůzce uvedl, že připomínky musí probrat se svými koaličními partnery. Špičky ANO, SPD a Motoristů o tom budou jednat ještě během dneška, od Motoristů i od hnutí Tomia Okamury už ale zaznívají skeptické hlasy k doplňování programu ohledně vyjádření se k agresi ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině.
Pavel se ptal na možnosti řešení střetu zájmů
Dlouhá diskuse se pak na Hradě vedla ohledně řešení střetu zájmů. Babiš Pavlovi možné scénáře nepředstavil. „Nebylo možné se pohnout ani o píď, ani o centimetr. Andrej Babiš jen opakoval, že to vyřeší do 30 dnů. Prezident se ho ptal, zda Agrofert prodá, zda ho dá dceři, ale Babiš znovu opakoval, že je to složitá věc,“ pověděl zdroj.
Prezident především chce, aby Babiš to řešení představil voličům. Pokud na to Babiš nepřistoupí, může prezident jeho jmenování premiérem oddalovat a nevyhovět Babišovu požadavku, aby mohl jako předseda vlády letět ve druhé polovině prosince do Bruselu na jednání Evropské rady. Pavel ve středu Babišovi několikrát zdůrazňoval, že od něj opravdu očekává, že o řešení informuje veřejnost.
„Babiš v reakci na to mluvil o svých voličích a o tom, že ti s tím problém nemají. Prezident mu na to řekl, že ale bude premiérem 10 milionů lidí, nejen svých voličů,“ dodal zdroj.
To, že schůzka nepřinesla žádný větší posun, bylo patrné i z Babišova prohlášení, které ve středu poskytl médiím při odchodu z Pražského hradu. „Já jsem mu řekl, že to řeším a že to bude v souladu s názory českých soudů a názory Evropské komise,“ řekl Babiš.
Šéf hnutí ANO před schůzkou zároveň prozradil, že on s Pavlem plánuje probrat především rozpočet, respektive to, že až do včerejška ho vláda odmítala poslat Poslanecké sněmovně. K tomuto tématu se skutečně dostali, spíše však okrajově.
Obsazení ministerstev včera Pavel s Babišem neřešili. Prezident ale pravděpodobnému příštímu premiérovi řekl, že by to s ním chtěl konzultovat a s kandidáty na ministry se sejít.