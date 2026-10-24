Babiš srovnal střet u Sněmovny s útokem na Kapitol. Pavel mluví o pochybnostech

Babiš opozici důrazně vyzval k tomu, aby přestala vyvolávat nepokoje a agresi. „Znovu se obracím na opozici a důrazně vás žádám, abyste přestali vyvolávat nepokoje, abyste přestali vyvolávat agresi, abyste přestali rozeštvávat společnost,“ zahájil na Instagramu svoje sdělení Babiš, který také vyzval ke sdílení svého příspěvku.
Jak to bylo s Kapitolem:
Útok se odehrál 6. ledna 2021, kdy dav příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vnikl do budovy sídla Kongresu USA ve Washingtonu. Cílem útoku bylo narušit oficiální potvrzení volebního vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.
V souvislosti s útokem bezprostředně nebo následně zemřelo několik lidí (včetně demonstrantky zastřelené policií a několika policistů, kteří později spáchali sebevraždu). Více než 140 příslušníků bezpečnostních složek bylo zraněno.
Srovnání s Prahou:
Žádní zranění, jeden pokus o hod dlažební kostkou.
„Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost,“ napsal v sobotu také na síti X.
Babiš připomněl, že ODS chtěla v roce 2009 poplatky za Český rozhlas i televizi zrušit a také to, že v roce 2022 tehdejší ministr kultury Baxa, zvolený za stejnou stranu, sliboval, že se nezvýší. Napočítal také 17 členských států, které mají systém, který se koaliční vláda snaží prosadit.
Zdůraznil také, že se částka na provoz rozhlasu i televize má stát mandatorním výdajem.
„Jejich financování bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. Stát tedy bude muset peníze vyplatit a žádná vláda je nebude moci svévolně krátit podle toho, jestli se jí vysílání líbí, nebo nelíbí,“ prohlásil premiér. Dodal, že to není ohrožení demokracie.
Podle novely by ČT měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Valorizační mechanismus se podle návrhu uplatní, až když roční míry inflace dosáhnou v součtu deset procent, pak má částka od státu o deset procent vzrůst.
Vážné pochybnosti o záměrech
Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo), podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal na síti X v sobotu Pavel.
Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.
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O stávce se dozví všichni! Vlnu podpory pro ČT a ČRo rozjely Budějovice a Liberec
Prezident uvedl, že vyhrocenou situaci ve Sněmovně sleduje se znepokojením. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí. Žádám o demokratické chování a důstojnost. Totéž, věřím, od politiků očekává veřejnost,“ napsal.
Opozice po vyhroceném nočním jednání o zrušení poplatků ostře kritizuje postup vládní koalice. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Babiš naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.
Zrušení poplatků by podle Pavla měla předcházet široká diskuse. „Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční,“ uvedl.
Česko je podle Pavla jednou z mála zemí střední a východní Evropy, kde funguje velmi dobře systém veřejné služby a soukromých médií. „Pokud chtějí politici tento stav změnit, měli by to dělat se znalostí, kvalitně, promyšleně a transparentně,“ zdůraznil.
Za nezávislost veřejnoprávních médií probíhají napříč Českou republikou demonstrace. Dnes se sešli lidé například v Liberci nebo Českých Budějovicích, odpoledne proběhne demonstrace v Brně a v neděli potom v Praze.