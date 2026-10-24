Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Babiš srovnal střet u Sněmovny s útokem na Kapitol. Pavel mluví o pochybnostech

Autor: ,
  14:45aktualizováno  15:00
Premiér Andrej Babiš dnes přirovnal noční demonstraci před Poslaneckou sněmovnou, kde se hlasovalo o zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média, k útoku na americký Kapitol před několika lety. Prezident Petr Pavel vyzval ke zklidnění situace. Zároveň vyjádřil pochybnosti o dobrých úmyslech vládního tábora ohledně hlasování.

Babiš opozici důrazně vyzval k tomu, aby přestala vyvolávat nepokoje a agresi. „Znovu se obracím na opozici a důrazně vás žádám, abyste přestali vyvolávat nepokoje, abyste přestali vyvolávat agresi, abyste přestali rozeštvávat společnost,“ zahájil na Instagramu svoje sdělení Babiš, který také vyzval ke sdílení svého příspěvku.

Jak to bylo s Kapitolem:

Útok se odehrál 6. ledna 2021, kdy dav příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa vnikl do budovy sídla Kongresu USA ve Washingtonu. Cílem útoku bylo narušit oficiální potvrzení volebního vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.

V souvislosti s útokem bezprostředně nebo následně zemřelo několik lidí (včetně demonstrantky zastřelené policií a několika policistů, kteří později spáchali sebevraždu). Více než 140 příslušníků bezpečnostních složek bylo zraněno.

Srovnání s Prahou:

Žádní zranění, jeden pokus o hod dlažební kostkou.

„Vyzývám opozici, aby přestala lhát, strašit, vyvolávat nenávist a rozdělovat společnost,“ napsal v sobotu také na síti X.

Babiš připomněl, že ODS chtěla v roce 2009 poplatky za Český rozhlas i televizi zrušit a také to, že v roce 2022 tehdejší ministr kultury Baxa, zvolený za stejnou stranu, sliboval, že se nezvýší. Napočítal také 17 členských států, které mají systém, který se koaliční vláda snaží prosadit.

Zdůraznil také, že se částka na provoz rozhlasu i televize má stát mandatorním výdajem.

„Jejich financování bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci. Stát tedy bude muset peníze vyplatit a žádná vláda je nebude moci svévolně krátit podle toho, jestli se jí vysílání líbí, nebo nelíbí,“ prohlásil premiér. Dodal, že to není ohrožení demokracie.

Podle novely by ČT měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Valorizační mechanismus se podle návrhu uplatní, až když roční míry inflace dosáhnou v součtu deset procent, pak má částka od státu o deset procent vzrůst.

Vážné pochybnosti o záměrech

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo), podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, napsal na síti X v sobotu Pavel.

Doplnil, že média veřejné služby řadí mezi základní pilíře české demokracie a každé velké změně má předcházet široká odborná i veřejná diskuse.

O stávce se dozví všichni! Vlnu podpory pro ČT a ČRo rozjely Budějovice a Liberec

Prezident uvedl, že vyhrocenou situaci ve Sněmovně sleduje se znepokojením. „Žádám, aby politici utišili emoce a vrátili se k věcné debatě, aby dodržovali zavedená sněmovní pravidla a aby obnovili základní respekt mezi koalicí a opozicí. Žádám o demokratické chování a důstojnost. Totéž, věřím, od politiků očekává veřejnost,“ napsal.

Opozice po vyhroceném nočním jednání o zrušení poplatků ostře kritizuje postup vládní koalice. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Babiš naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.

Zrušení poplatků by podle Pavla měla předcházet široká diskuse. „Nelze unáhleně dělat kroky, které nepůjde navrátit. Opakuji, že média musí mít v každém ohledu jasné záruky nezávislosti v oblasti obsahové i finanční,“ uvedl.

Česko je podle Pavla jednou z mála zemí střední a východní Evropy, kde funguje velmi dobře systém veřejné služby a soukromých médií. „Pokud chtějí politici tento stav změnit, měli by to dělat se znalostí, kvalitně, promyšleně a transparentně,“ zdůraznil.

Za nezávislost veřejnoprávních médií probíhají napříč Českou republikou demonstrace. Dnes se sešli lidé například v Liberci nebo Českých Budějovicích, odpoledne proběhne demonstrace v Brně a v neděli potom v Praze.

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17. října 2026)
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026)
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026)
Demonstrace proti jednání o změně poplatků veřejnoprávních médií probíhaly před Poslaneckou sněmovnou i přes noc. (24. října 2026)
32 fotografií
Vstoupit do diskuse (96 příspěvků)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí

Polský kamion se motal na nově zrekonstruovaném Náměstí ve Velkém Meziříčí....

Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...

V zakouřené budově rozhodují metry. Vědci zkoumají, jak zachránit život hasičům

Premium
Budova NIST v americkém Boulderu (24. září 2026)

Od našeho zpravodaje v USA Když vám na mobilu vypadne hovor, prostě dotyčnému za deset minut zavoláte znovu. Když ale ztratí spojení nebo orientaci hasič uvnitř hořící budovy, může jít o život. V americkém NIST vyvíjejí...

24. října 2026

Babiš srovnal střet u Sněmovny s útokem na Kapitol. Pavel mluví o pochybnostech

Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....

Premiér Andrej Babiš dnes přirovnal noční demonstraci před Poslaneckou sněmovnou, kde se hlasovalo o zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média, k útoku na americký Kapitol před...

24. října 2026  14:45,  aktualizováno 

Poplatky chtěli zrušit v minulosti také Piráti. ODS návrh zkusila prosadit v Senátu

Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku Ivan Bartoš. (10. října 2026)

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků v minulosti prosazovali také Piráti či senátoři ODS. Piráti před volbami v roce 2017 slibovali jejich nahrazení pevným podílem na výběru DPH. Občanští...

24. října 2026  14:59

Moment překvapení byl nutný, aby zrušení poplatků nezablokovali, sdělil Fiala z SPD

Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala na jednání Sněmovny (23. října 2026)

Rozhodnutí jednat ve Sněmovně v pátek a sobotu o zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) padlo ve čtvrtek večer, řekl v sobotu v předtočeném v pořadu Za pět minut dvanáct...

24. října 2026  14:54

Způsob jednání o poplatcích budí pochyby o záměrech předkladatelů, míní Pavel

Petr Pavel vítá v česku rumunského prezidenta Nicusora Dana

Neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona, jež ruší poplatky pro Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o...

24. října 2026  14:18

O stávce se dozví všichni! Vlnu podpory pro ČT a ČRo rozjely Budějovice a Liberec

Demonstrace v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše před radnicí. (24. října 2026)

Sobotní noc v Poslanecké sněmovně zažehla po Praze protesty i v dalších městech. Sotva vládní koalice dnes ve 4:36 ráno po vyčerpávajícím celonočním maratonu protlačila prvním čtením kontroverzní...

24. října 2026  11:10,  aktualizováno  14:01

Rusko je obrovskou hrozbou, řekl Merz a varoval i před extremistickými stranami

Německý kancléř Friedrich Merz hovoří s novináři v berlínské centrále CDU. (20....

Německo čelí tlaku extremistických stran a zahraničních nepřátel, včetně Ruska, které je obrovskou hrozbou, prohlásil dnes německý kancléř Friedrich Merz. O slovech šéfa Křesťanskodemokratické unie...

24. října 2026  13:55

Rušení poplatků je drahé a nebezpečné. Zestátnění to ale není, upozornil Kalousek

Premium
Miroslav Kalousek je bývalý český politik, spoluzakladatel a bývalý předseda...

Veřejnoprávní média budeme platit dál, jen na dluh a s tučným úrokem, varuje bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek před rušením poplatků. Návrh podle něj poškodí státní...

24. října 2026  13:10

Francie je opět ve varu masových protestů. Policie udeřila v Lyonu, lidi rozehnala

Přímý přenos
Lidé se účastní demonstrace ve městě Orléans. (24. října 2026)

Na řadě míst Francie dnes začala další vlna demonstrací. V Lyonu už policie jednu rozehnala, v Orléans, kde začíná také dvoudenní sjezd krajně pravicového Národního sdružení (RN), bude zase v noci...

24. října 2026  7:04,  aktualizováno  13:08

Slovensko si volí vedení krajů, měst a vesnic. V Bratislavě půjde o těsný souboj

ilustrační snímek

Na Slovensku si v sobotu volí nové vedení vesnic, měst a krajů. Komunální a krajské volby se stejně jako v roce 2022 konají v jednom termínu. Hlasování podle šéfa státní volební komise Eduarda Burdy...

24. října 2026  8:57,  aktualizováno  12:55

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

OBRAZEM: Vlny se impozantně lámaly o pevninu. Bouře a tajfun přinesly i spoušť

Lidé sledují vlny během bouře Austen v britském přístavu Newhaven. (23. října...

Bouře Austen zasáhla západ Evropy. Ve Francii se bez elektřiny ocitlo téměř 300 tisíc domácností, letecké spoje a vlaky nabíraly zpoždění. Výpadky proudu zaznamenaly i tisíce britských domácností,...

24. října 2026  12:35

Biskupové vyzvali k zachování koncesionářských poplatků. ČT a ČRo zaručují nezávislost, tvrdí

Při slavnostní liturgii v katedrále sv. Víta na Pražském hradě se ujal své nové...

Stálá rada České biskupské konference vyzvala zákonodárce, aby zachovali současné financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pomocí poplatků. Ty podle ní zaručují nezávislost těchto...

24. října 2026  12:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×