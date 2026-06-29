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Ústavní soud vládě nenařídil, že má Pavel vést delegaci do NATO, míní právník

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  17:07
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Vláda plně respektovala předběžné opatření Ústavního soudu, vedení delegace ani rozsah doprovodu stanoven nebyl, míní ústavní právník Jan Kudrna. Prezident Pavel v pondělí uvedl, že způsob, kterým se vláda postavila k jeho účasti na summitu NATO, byl v rozporu s Ústavním soudem.

„Ústavní soud takto rozhodl nepochybně záměrně,“ doplnil Kudrna k rozsahu stanoviska soudu. Podle jeho názoru nechtěl nadměrně zasahovat do vnitřních vztahů nejvyšších orgánů výkonné moci.

Zároveň upozornil, že otázka reprezentace státu se týká vzájemné koordinace a dohody zejména mezi vládou a prezidentem republiky, za účasti především ministerstva zahraničních věcí. „Nařizování v této věci by překračovalo roli Ústavního soudu,“ dodal.

Postoj vlády ohledně summitu je v rozporu s ÚS, řekl Pavel. Vyzval Babiše k jednání

Podle Kudrny by takový zásah znamenal také průlom do dosavadní praxe. „Na to se ostatně odvolává i prezident republiky,“ doplnil.

Forma účasti prezidenta Pavla na summitu v Ankaře byla v posledních dnech široce diskutovaným tématem. Ústavní soud již dříve předběžným rozhodnutím stanovil, že má vláda umožnit Pavlovi účast na summitu. Jeho přesnou roli však nestanovil.

Pavel v návaznosti prohlásil, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je jím automaticky vedoucím. „O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.“

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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka však v reakci pro Novinky.cz oponoval, že Pavel v čele delegace na summit nebude. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace,“ uvedl.

V pondělí Pavel vyzval Babiše k vzájemnému dialogu. „Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi,“ napsal na síti X.

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