„Ústavní soud takto rozhodl nepochybně záměrně,“ doplnil Kudrna k rozsahu stanoviska soudu. Podle jeho názoru nechtěl nadměrně zasahovat do vnitřních vztahů nejvyšších orgánů výkonné moci.
Zároveň upozornil, že otázka reprezentace státu se týká vzájemné koordinace a dohody zejména mezi vládou a prezidentem republiky, za účasti především ministerstva zahraničních věcí. „Nařizování v této věci by překračovalo roli Ústavního soudu,“ dodal.
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Postoj vlády ohledně summitu je v rozporu s ÚS, řekl Pavel. Vyzval Babiše k jednání
Podle Kudrny by takový zásah znamenal také průlom do dosavadní praxe. „Na to se ostatně odvolává i prezident republiky,“ doplnil.
Forma účasti prezidenta Pavla na summitu v Ankaře byla v posledních dnech široce diskutovaným tématem. Ústavní soud již dříve předběžným rozhodnutím stanovil, že má vláda umožnit Pavlovi účast na summitu. Jeho přesnou roli však nestanovil.
Pavel v návaznosti prohlásil, že pokud je prezident v jakékoli delegaci, je jím automaticky vedoucím. „O tom, jestli se zúčastní kterékoli součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.“
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Prezident je automaticky v čele delegace, řekl Pavel. Nepovede ji, reaguje Macinka
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka však v reakci pro Novinky.cz oponoval, že Pavel v čele delegace na summit nebude. „Usnesení vlády je jasné a Ústavní soud nás neodsoudil k tomu, aby byl vůdcem delegace, ale aby byl členem delegace,“ uvedl.
V pondělí Pavel vyzval Babiše k vzájemnému dialogu. „Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi,“ napsal na síti X.