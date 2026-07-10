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Pavel je v kampani a plní příkazy, říká Babiš. Promluvil o Trumpovi i vládě

Eva Pospíšilová

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Tisková konference premiéra Andreje Babiše na summitu NATO v turecké Ankaře. (8. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v exkluzivním rozhovoru pro iDNES Premium vymezil proti prezidentovi Petru Pavlovi. „Je to lídr opozice. Je pro euro, je pro Spojené státy evropské. Na všechno má jiné názory než naše vláda,“ tvrdí Babiš. V rozhovoru mluví i o Trumpovi, výdajích na obranu nebo Okamurově cestě do Číny.

Summit NATO je za námi. S jakými pocity jste odjížděl?
Mám plno zážitků. (smích) Ale vážně, pocity mám výborné, celé to proběhlo mnohem lépe, než jsem očekával. NATO jako aliance funguje dobře.

Který zážitek je ten největší?
Já to neměl jako zážitkový výlet, jel jsem tam pracovat a měl jsem tam i spoustu bilaterálních jednání. Po čase jsem viděl i prezidenta Trumpa, se kterým jsem také chvíli mluvil. Ale samozřejmě já jsem byl na summitu NATO v červenci 2018 místo prezidenta Zemana a tehdy to bylo úplně jiné než teď.

Kvůli předchozí vládě a koalici nemáme s Čínou ideální vztahy, takže je dobře, že tam bude pan Okamura přijat. Musíme ty vztahy narovnat.

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