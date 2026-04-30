Stubb se na návštěvě ČR setká i s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) a prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (za STAN).
Finský prezident bude na návštěvě Česka v pondělí a v úterý, kdy společně s Pavlem přednese hlavní projev na konferenci Evropa jako úkol. Obě hlavy států také podle Hradu otevřou česko-finské byznysové fórum. Stubb byl v Česku jako prezident už v roce 2024, kdy se zúčastnil konference Globsec.
Každý tu má svou jasnou roli. Finsko do své obrany zapojuje i supermarkety
Česko a Finsko pojí podle prezidentské kanceláře nejen členství v Evropské unii a NATO, ale i shoda na zásadních tématech v oblasti zahraniční politiky, energetiky nebo jednotného trhu. Mezi zeměmi také roste obchodní výměna, Česko do Finska vyváží především auta.
Severská země je podle Hradu v Evropě vnímaná jako vzor v připravenosti na krize, ochraně kritické infrastruktury a odolnosti společnosti vůči hybridním hrozbám.
Pavel je na návštěvě Litvy. Jednal o obraně, prohlédne si památník padlých
Přispívá rovněž do české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Spolupracovat a sdílet zkušenosti by země podle prezidentské kanceláře mohly i při zavádění letounů F-35, které Finsko i Česko pořizují.
Poslední prezidentská návštěva mezi oběma zeměmi se uskutečnila v červnu 2005, kdy se ve Finsku s tamní prezidentkou Tarjou Halonenovou setkal Václav Klaus.
Bývalý premiér Stubb vystřídal na začátku března 2024 v prezidentském křesle Sauliho Niinistöa, který ve funkci strávil dvě šestiletá období. Mezi klíčové ústavní kompetence finského prezidenta patří zahraniční a bezpečnostní politika.