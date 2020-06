Šlachtu jsem odmítl za policejního prezidenta, cítí averzi, míní Nečas

Bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta začal podle někdejšího premiéra Petra Nečase pracovat na případech spojených s expremiérem poté, co ho v roce 2010 odmítl dosadit do funkce policejního prezidenta. Nečas to řekl v rozhovoru pro server Česká justice.cz.