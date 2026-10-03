Petr Nárožný a Zdena Herfortová získali Thálii za celoživotní mistrovství

"Děkuji mamince, že tady stojím. Svojí milované ženě Ivance, že už přes 50 let trpělivě snáší všechna moje předpremiérová klimakteria. Ladislavu Smočkovi, režisérovi a zakladateli Činoherního klubu," uvedl nejstarší z oceněných, osmaosmdesátiletý Nárožný. Absolvent fakulty architektury začínal v pražském Semaforu, zahrál si v řadě filmů a televizních seriálů a jeho charakteristický hlas také dokresluje večerníčky, například Macha a Šebestovou.
Nárožný připomněl, že v Činoherním klubu strávil 42 let. "Už tři roky nehraju. Jak vidíte, jsem tak trošku zmordován úrazy. Dělám besedy pro lidi a dělám to strašně rád. Mám díky nim pocit, že jednou nohou na tom jevišti, které znamená svět, pořád tak trochu stojím," dodal herec, komik a bavič, kterému dnešní publikum tleskalo vestoje.
Osmdesátiletá Herfortová zmínila, že herectví obnáší vedle talentu také spoustu práce a odříkání. "Děkuju za celý ten život, který bych neměnila,“ shrnula. Herečka je celoživotně věrná brněnským divadlům. Během kariéry ztvárnila přes 150 postav, většinu v Mahenově činohře a Městském divadle Brno. Zahrála si i v desítkách filmů, především televizních, a také v seriálech. Působila také jako pedagožka na JAMU, kde vedla ateliér muzikálového herectví. Zvládá činoherní, operetní i muzikálové role v komediální i vážné poloze. Za výkon v roli Alžběty Anglické získala Cenu Thálie za rok 1995.
Kretschmerová se ceremoniálu nezúčastnila, v předtočeném vzkazu poděkovala domovské Ypsilonce za "nádherných 50 swingových let".
Cenu České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění si odnesl třiaosmdesátiletý herec, klavírista a skladatel Miroslav Kořínek ze Studia Ypsilon. Za šíření divadelního umění ocenili porotci Milana Heina, provozovatele pražského Divadla Ungelt. Rostislav Novák mladší, principál souboru nového cirkusu Cirk La Putyka, získal cenu za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Cenu pro zahraničního umělce si odnesl slovenský režisér, herec a pedagog Emil Horváth. Ten poděkoval, že dnes mohl "v zajímavé roli zahraničního herce" ještě jednou vystoupit na pódiu Národního divadla. "Kulturně jsme se nikdy nerozdělili, vyznáváme stejné hodnoty," řekl ke vztahu Čechů a Slováků.