Kamiony s nelegální vodkou frčí přes Česko. Často míří do Ruska, říká expert

Celní správa letos eviduje enormní nárůst záchytu nelegálních lihovin, jde dokonce až o trojnásobek v porovnání s loňskem. Čím je to zapříčiněné?

Důvodů je několik, samozřejmě Celní správa reagovala na určité podněty, informace z médií. To znamená, že zintenzivnila kontrolní činnost na úkor jiných kompetencí.

Druhá věc je ta, že uplynulo 13 let od metanolové aféry. Zábrany některých prodejců už pominuly, takže se objevuje v některých typech provozoven poměrně velké množství neznačených lihovin. S tím souvisí samozřejmě inflace a postupný nárůst spotřební daně. To znamená zdražování legální produkce, která samozřejmě se snaží být nahrazovaná nějakou nelegální.

Určitým faktorem především v dopravě pak hrají mezinárodní sankce vůči Rusku a Bělorusku. U toho máme domněnku, že část produkce, která byla zajištěna, směřovala přes Českou republiku právě buď do Ruska, nebo do Běloruska.

Odkud konkrétně pochází zásilky, které směřují do Ruska nebo Běloruska?

Z informací, které máme, tak jsou to komodity, které jsou nelegálně přepravovány z Itálie většinou litevskými kamiony a tranzitují přes Českou republiku směrem do Litvy. Není ale vyloučeno, že nemůže dojít ke změně přepravy a komodity následně potom doputují třeba do kaliningradské oblasti nebo do těch zmíněných států. Dalším rizikem je i to, že část té produkce může být nelegálně přeprodána, může zůstat i na území České republiky.

Takže zásilky, které zachytíte, nejsou určeny primárně pro český trh?

Z dokladů a z informací od řidičů vyplývá, že s největší pravděpodobností by zásilky neměly být určené pro český trh.

Nejčastěji převáží lahve s whiskey a vodkou

Jak poznáte, že by nějaké konkrétní auto nebo kamion mohl převážet nelegální látky?

Myslím si, že Celní správa už disponuje sofistikovaným systémem a zkušenostmi výběru vozidel ke kontrole. Těch případů bylo více než 20 a způsob provedení byl prakticky totožný. Většinou se jednalo o litevské nákladní vozidlo, chlaďák, který přepravoval nějaké komodity, a v rámci těch komodit běžného zboží byly ukryty neznačené lihoviny bez jakýchkoliv dokladů.

Vy jste zmínil neznačené lihoviny, jde přímo o láhve, které se snaží vypadat jako nějaká konkrétní značka, nebo o lihoviny, ze kterých se následně vyrábí?

Co se týče přepravy z Itálie, tak tam se jedná o konkrétní značky různých whiskey a vodek. Jsou to s největší pravděpodobností v Itálii legální produkty. Akorát pro tranzit nemají přepravní doklady. Nejsou ani zaneseny do systému, který je potřeba pro přepravu přes Českou republiku. Velmi často ani ten řidič neměl k dispozici dostatek informací, aby našim kontrolujícím celníkům vysvětlil důvod přepravy a její cíl. Těch pochybností o tom, že se jedná o nelegální přepravu je pak poměrně hodně. Co se týče vlastních produktů, tak už jsou to finální výrobky.

Jaké další kroky Celní správa vzhledem k vysokému záchytu nelegálního nakládání s lihovinami plánuje?

Už v letošním roce jsme zintenzivnili kontroly a budeme v tom pokračovat i do konce letošního roku. Ve stejném duchu budou pokračovat celorepublikové speciální akce. Předpokládám, že i příští rok se počet kontrol ještě navýší.

Co se dále dělá se zabavenými lihovinami?

Je to podobné jako s tabákovými výrobky. Žádné zabavené látky se nedostanou na vnitřní trh v České republice. Jednoduše řečeno se zlikvidují. Buď se přetransformují denaturačním procesem na nové výrobky subjektem, který si je v dražbě od Celní správy koupí. Druhá možnost je ekologická likvidace.

Co si můžeme představit pod pojmem ekologická likvidace?

Celní správa nasmlouvá firmu, která komodity ekologickým způsobem zničí. Například tabákové výrobky se posílají do speciální spalovny. Rozhodně to není tak, že výrobky vylejou do kanálu, ale sofistikovaným způsobem se znehodnotí.