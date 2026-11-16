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Mlsna se bude znovu ucházet o post šéfa antimonopolního úřadu

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  16:12aktualizováno  17:09
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Petr Mlsna

Petr Mlsna | foto: Tomáš KristMAFRA

Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předseda ÚOHS Petr Mlsna
Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Tisková konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže oznámila konečné...
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Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna, kterému končí šestileté funkční období na začátku prosince, se přihlásí do výběrového řízení na další funkční období. Řekl to v podcastu Petra Dimuna na serveru Info.cz. Zároveň uvedl, že podá rozklad proti tomu, že mu Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku. Podá také trestní oznámení kvůli úniku informací.

Mlsna minulý týden řekl, že bezpečnostní prověrka není podmínkou výkonu funkce předsedy ÚOHS.

„Přihlášku do výběrového řízení podám, chci se o funkci předsedy úřadu ucházet,“ uvedl Mlsna. Přihlášky je možné podávat do středy 18. listopadu. Výběrové řízení úřad vlády oznámil před týdnem. Jeho vyhlášení po premiéru Andreji Babišovi (ANO) požadoval prezident Petr Pavel i neziskové organizace Transparency International, Datlab Institut, Česko, funguj! a Lobbio, které usilují o reformu úřadu.

Šéf ÚOHS Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku. Nefér, budu se bránit, reaguje

Den po vyhlášení výběrového řízení Deník N informoval, že Mlsnovi NBÚ odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Odebrání prověrky Mlsna následně potvrdil.

O její obnovení požádal loni v listopadu a prověrku dostal na deset dalších let. Letos v červnu jej NBÚ informoval, že zahájil správní řízení o jejím odebrání, pozval Mlsnu na dvě jednání a na začátku listopadu rozhodl o odebrání.

„V rozhodnutí výslovně stojí, že jsem nespáchal trestný čin ani přestupek, důvodem pro odebrání nejsou ani majetkové poměry, ale utajená zpráva zpravodajské služby a na základě jejích zjištění je mi prověrka odebrána,“ řekl Mlsna v podcastu.

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Doplnil, že se hodlá bránit podáním rozkladu a zároveň podat trestní oznámení. „Mám písemný důkaz, že byl někdo informován o některých skutečnostech ještě před vydáním rozhodnutí NBÚ, což uvedu i v trestním oznámení na neznámého pachatele pro vyzrazení utajovaných informací,“ řekl v podcastu Mlsna.

Jeho šestileté funkční období končí 1. prosince, do úřadu nastupoval po dvanáctiletém působení Petra Rafaje. Mlsnovo jmenování bylo výsledkem výběrového řízení. Všichni předchůdci Petra Mlsny byli jmenováni bez soutěže politickým rozhodnutím. Předsedu ÚOHS navrhuje vláda a jmenuje prezident.

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