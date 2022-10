Bývalý šéf rozvědky Mlejnek je na Úřadu práce. Jsem nezaměstnatelný, říká

Že skončil na úřadu práce, potvrdil Mlejnek na dotaz serveru Neovlivní.cz. „Tak to samozřejmě je, momentálně jsem nezaměstnatelný,“ uvedl.

Doplnil, že pro něj nejde o finanční problém, v byznysu si totiž peníze vydělal. „Ale spíš mě mrzí, že nemůžu pracovat. Žádná nabídka – ani ze strany státu – nepřišla,“ dodal.

Na situaci si však podle svých slov nechce stěžovat. „Rád jsem pracoval pro stát i pro rozvědku, byl jsem tak vychovaný. A jsem zvyklý se o sebe postarat,“ řekl.

Jak ale server upozorňuje, přechod lidí, kteří dříve působili na vrchních postech rozvědky, do soukromého sektoru je problematický. Během svého působení v úřadu se totiž seznámí s celou řadou citlivých informací, které by neměly být zneužity. Řada demokratických zemí se proto o tyto osoby snaží i po ukončení jejich působení ve zpravodajských službách postarat.

Mlejnek působil ve funkci jen necelé dva měsíce, a to od 8. července do 31. srpna letošního roku. Na funkci rezignoval poté, co se v médiích objevily informace o jeho stycích s lobbistou a podnikatelem Michalem Redlem, který čelí obvinění v kauze Dozimetr a v minulosti byl stíhán v souvislosti s trestnou činností podnikatele Radovana Krejčíře.

„Rozhodnutí mě mrzí, Petr Mlejnek měl veškeré předpoklady, aby funkci ředitele vykonával dobře. Což za poslední měsíc a půl dokázal svou prací. Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní,“ reagoval tehdy ministr vnitra Vít Rakušan.

Mlejnek má řadu profesních zkušeností z veřejného i soukromého sektoru. Sloužil u výsadkářů, řadu let pracoval na ministerstvu obrany, působil také v rámci Analytického štábu Vojenského zpravodajství. Ve funkci ředitele ÚZSI nahradil Marka Šimandla, který v červenci rezignoval. Mlejnka pak v říjnu nahradil bývalý náměstek rozvědky Vladimír Posolda.