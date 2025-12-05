Elitní výsadkář křtil knihu afghánským pískem. Darem překvapila Černochová

Rozšířené druhé vydání knihy Navzdory od válečného veterána Petra Matouše má za sebou symbolický křest. Autor, bývalý operátor speciálních sil a pozdější velitel chrudimských výsadkářů, ji ve čtvrtek večer pokřtil pískem dovezeným z Afghánistánu, kam se opakovaně vracel na zahraniční mise. Jednou z patronek knihy je i ministryně obrany v demisi Jana Černochová z ODS.
Knihu Petra Matouše pokřtila afghánským pískem ministryně obrany Jana Černochová spolu s autorem knihy, jeho manželkou a plukovníkem Tomášem Kramlem. (4. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Kniha, která v roce 2022 rychle zmizela z pultů knihkupectví, se vrací v přepracované podobě s téměř šedesáti novými stranami. Matouš v ní popisuje život v českých speciálních silách, nasazení v zahraničních misích i zkušenosti z pozdější služby u chrudimských výsadkářů.

Do knihy přibylo také zákulisí galavečera CZ Fighters For Veterans, kde se vojáci a profesionální zápasníci utkávají v kleci na počest veteránů.

Matouš se rozhodl knihu pokřtít pískem z Afghánistánu, kde strávil část svého profesního života během čtyř zahraničních misí. Symbolický akt doprovodili tři patroni. Prvním byl plukovník Tomáš Kramla, jehož fotografie v uniformě speciálních sil inspirovala Matouše už během studia na Univerzitě obrany. „Viděl jsem jeho fotografii jako příslušníka speciálních sil. A chtěl jsem být jako on,“ usmíval se Matouš při křtu.

Druhou patronkou byla manželka Dominika, která autora podporovala během jeho vojenské služby i po ní. Třetí patronkou se stala končící ministryně obrany Jana Černochová, která Matoušovi věnovala nůž s vyrytým mottem „acta non verba“ (činy, ne slova).

„Nejsi člověk, který jen vzletně hovoří, ale člověk, který pracuje a pro tuto zemi udělal hrozně moc,“ uvedla Černochová. Připomněla, že Matoušovi nabídla práci ve chvíli, kdy odcházel z velení chrudimského pluku. „Nevěděl jsem, co se sebou. Paní ministryně mi podala pomocnou ruku a nabídla mi práci jako poradci. A já jsem za to vděčný,“ dodal válečný veterán.

Navzdory podruhé

Nové vydání Navzdory vznikalo ve spolupráci s tvůrci podcastu 10:35 o armádě, bezpečnosti a geopolitice. Jeho spoluzakladatel Tomáš Jirsa označil publikaci za pokračování myšlenky, se kterou podcast vznikl. „Měli jsme ambici povídat si o příbězích z české armády. To, že to končí knihou, která je graficky i obsahově na světové úrovni, je pro mě velká hrdost,“ řekl na křtu.

Poděkování zaznělo také od Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu, který Matoušovu knihu označil za ukázku kvalitních osobních vzpomínek. „Ta kniha je skutečně velmi dobrá. Tvoje vyprávění nejen o vojenském životě je moc hezké. Povedlo se ti to,“ pronesl směrem k Matoušovi.

Petr Matouš je bývalý operátor elitní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, s níž absolvoval čtyři mise v Afghánistánu a dvě v Africe. Po návratu z jednotky působil jako vojenský poradce premiéra. Ve velitelské kariéře pokračoval u výsadkářů v Chrudimi, kde se stal velitelem 43. výsadkového pluku. Za svou službu obdržel mimo jiné státní vyznamenání Za hrdinství v boji.

Elitní výsadkář křtil knihu afghánským pískem. Darem překvapila Černochová

