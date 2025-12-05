Kniha, která v roce 2022 rychle zmizela z pultů knihkupectví, se vrací v přepracované podobě s téměř šedesáti novými stranami. Matouš v ní popisuje život v českých speciálních silách, nasazení v zahraničních misích i zkušenosti z pozdější služby u chrudimských výsadkářů.
Do knihy přibylo také zákulisí galavečera CZ Fighters For Veterans, kde se vojáci a profesionální zápasníci utkávají v kleci na počest veteránů.
Matouš se rozhodl knihu pokřtít pískem z Afghánistánu, kde strávil část svého profesního života během čtyř zahraničních misí. Symbolický akt doprovodili tři patroni. Prvním byl plukovník Tomáš Kramla, jehož fotografie v uniformě speciálních sil inspirovala Matouše už během studia na Univerzitě obrany. „Viděl jsem jeho fotografii jako příslušníka speciálních sil. A chtěl jsem být jako on,“ usmíval se Matouš při křtu.
Druhou patronkou byla manželka Dominika, která autora podporovala během jeho vojenské služby i po ní. Třetí patronkou se stala končící ministryně obrany Jana Černochová, která Matoušovi věnovala nůž s vyrytým mottem „acta non verba“ (činy, ne slova).
„Nejsi člověk, který jen vzletně hovoří, ale člověk, který pracuje a pro tuto zemi udělal hrozně moc,“ uvedla Černochová. Připomněla, že Matoušovi nabídla práci ve chvíli, kdy odcházel z velení chrudimského pluku. „Nevěděl jsem, co se sebou. Paní ministryně mi podala pomocnou ruku a nabídla mi práci jako poradci. A já jsem za to vděčný,“ dodal válečný veterán.
Navzdory podruhé
Nové vydání Navzdory vznikalo ve spolupráci s tvůrci podcastu 10:35 o armádě, bezpečnosti a geopolitice. Jeho spoluzakladatel Tomáš Jirsa označil publikaci za pokračování myšlenky, se kterou podcast vznikl. „Měli jsme ambici povídat si o příbězích z české armády. To, že to končí knihou, která je graficky i obsahově na světové úrovni, je pro mě velká hrdost,“ řekl na křtu.
|
Poděkování zaznělo také od Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu, který Matoušovu knihu označil za ukázku kvalitních osobních vzpomínek. „Ta kniha je skutečně velmi dobrá. Tvoje vyprávění nejen o vojenském životě je moc hezké. Povedlo se ti to,“ pronesl směrem k Matoušovi.
Petr Matouš je bývalý operátor elitní 601. skupiny speciálních sil generála Moravce, s níž absolvoval čtyři mise v Afghánistánu a dvě v Africe. Po návratu z jednotky působil jako vojenský poradce premiéra. Ve velitelské kariéře pokračoval u výsadkářů v Chrudimi, kde se stal velitelem 43. výsadkového pluku. Za svou službu obdržel mimo jiné státní vyznamenání Za hrdinství v boji.