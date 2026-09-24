Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemím se má pomáhat, aby byly soběstačné, vysvětloval Macinka v OSN

Autor: ,
  19:45
Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)

Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026) | foto: ČTK

Zleva Petr Macinka a Petr Pavel
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. Na snímku...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....
178 fotografií
Mezinárodní pomoc při budování míru má zemi připravit na dobu, kdy ji už nebude potřebovat, řekl ministr zahraničí Petr Macinka na zasedání Komise OSN pro budování míru. Podle ministra by po skončení pomoci měly v zemi fungovat silnější instituce a ekonomika nabízející lidem příležitosti. Odpovědnost za vlastní budoucnost ale musí převzít sama společnost.

Úspěch při budování míru by se podle Macinky neměl posuzovat podle toho, kolik peněz mezinárodní společenství vynaloží nebo kolik programů vytvoří. „Úspěch bychom neměli měřit podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, nakolik pomůžeme dané zemi vybudovat vlastní kapacity,“ uvedl. Ministr zároveň upozornil na rozdíl mezi ukončením války a následným budováním míru.

Příměří podle něj může zastavit boje a mírová dohoda ukončit konflikt. Ani jedno ale samo o sobě nezajistí, aby lidé důvěřovali svému státu, aby mladí lidé viděli svou budoucnost ve své zemi nebo aby se další společenské spory řešily bez násilí.

Na Valné shromáždění OSN do New Yorku pojede s Pavlem i Macinka, řekl velvyslanec

„Mír lze podporovat ze zahraničí. Můžeme pomoci s jeho financováním a někdy i s jeho vyjednáváním. Mír ale nelze přinést zvenčí,“ řekl Macinka. Zdůraznil proto odpovědnost jednotlivých zemí za budování míru. Tento princip je podle něj také výrazem pokory, protože připomíná hranice toho, co může mezinárodní společenství pro ostatní udělat.

„Můžeme pomoci budovat instituce, nemůžeme ale zajistit, aby jim lidé důvěřovali. Můžeme poskytnout prostředky, nemůžeme však za druhé převzít odpovědnost. Můžeme podporovat usmíření, nemůžeme ale společnost usmířit za ni,“ uvedl a připomněl zkušenost Česka po roce 1989. Ostatní podle něj mohli zemi pomoci, nikdo ale nemohl uskutečnit její transformaci za ni.

Pavel letí do USA. Vystoupí s projevem v OSN, navštíví i Nebrasku

Vedle fungujících institucí je podle šéfa české diplomacie důležitá také ekonomická perspektiva. Mír musí lidem nabídnout budoucnost, pracovní místa, příležitosti a svobodu začít podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Člověk, který ve své zemi nevidí budoucnost, podle Macinky nebude považovat mír za úspěch pouze proto, že byla podepsána dohoda.

Komise OSN pro budování míru (PBC) je mezivládní poradní orgán OSN, který se zaměřuje na podporu zemí zasažených konflikty a na předcházení jejich opakování. Propojuje mimo jiné členské státy OSN, mezinárodní finanční instituce, regionální organizace a občanskou společnost. Čtvrteční zasedání komise se zaměřilo na to, jak v praxi posílit odpovědnost jednotlivých zemí za budování míru prostřednictvím inkluzivních, odolných a odpovědných státních institucí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Operace Vivaldi. Obranu Donbasu převzali zakladatelé pluku Azov, už zatápějí Rusům

Premium
Andrij Bileckij (vlevo) a Denys Prokopenko

Pokud Vladimir Putin snil o dobytí Donbasu do konce roku, tak by ho jeho generálové měli vyvést z omylu. Úspěšná ukrajinská protiofenziva u Lymanu totiž ruský nápor zbrzdila a západní experti to...

24. září 2026

Ukrajinec zaútočil v polském opatství. Zabil kněze a čtyři lidi zranil

Vyšetřovatelé pracují na místě útoku nožem v opatství v jihopolské Jarosławi....

Jednatřicetiletý Ukrajinec ve čtvrtek zaútočil nožem na věřící v opatství v Jarosławi na jihovýchodě Polska. Na místě zabil kněze a další čtyři lidi zranil. Policie pachatele po činu zadržela. Polský...

24. září 2026  19:59

Zemím se má pomáhat, aby byly soběstačné, vysvětloval Macinka v OSN

Tisková konference ministra zahraničí Petra Macinky (31. července 2026)

Mezinárodní pomoc při budování míru má zemi připravit na dobu, kdy ji už nebude potřebovat, řekl ministr zahraničí Petr Macinka na zasedání Komise OSN pro budování míru. Podle ministra by po skončení...

24. září 2026  19:45

Motýlí pogrom na obzoru? V létě jich lidé nasčítali méně než v předchozích letech

ilustrační snímek

Při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítáních v předchozích dvou letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní...

24. září 2026  19:37

Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Na studijní pobyty pozve 100 tisíc Američanů

Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching sledují z...

Čína v příštích pěti letech na výměnné a studijní programy pozve 100 tisíc mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě propůjčí dvojici pand. Ve čtvrtek to během návštěvy Bílého domu prohlásil...

24. září 2026  19:09

Trumpův zákaz médiím padl. Ale do Bílého domu je dostala až hrozba dalším soudem

Americký prezident Donald Trump hovoří na jižním trávníku Bílého domu ve...

Federální soudce nařídil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN a MS NOW a potálu Politico přístup do Bílého domu. Vypovězení trojice médií bylo podle soudce zřejmě...

24. září 2026  8:08,  aktualizováno  18:47

Pavel zakončil cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru, studenti ho vítali aplausem

Pavel během návštěvy Národní gardy Nebrasky. (24. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Prezident Petr Pavel tráví poslední den své pracovní cesty po Spojených státech v Nebrasce. V Lincolnu navštívil tamní Národní gardu, se kterou česká armáda spolupracuje více než třicet let. Od...

24. září 2026  16:01,  aktualizováno  18:42

Poslanci podpořili růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty

Ministryně financí Alena Schillerová za ANO na schůzi Sněmovny (11. září 2026)

Změny pravidel penzijního spoření, které poslanci podpořili v prvním čtení, mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. Vláda navrhuje růst podpory penzijního spoření pro mladé klienty a snížení...

24. září 2026  17:40,  aktualizováno  18:35

Poslanci jednali o zmrazení svých platů. Opozice vetovala zrychlené schválení

Předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD a šéfka poslanců ANO Taťána Malá na...

Návrh koalice na zmrazení platů politiků do roku 2030 prošel prvním čtením ve Sněmovně. Diskuse se o něm téměř nevedla. Nyní návrh projedná ústavně-právní výbor Sněmovny. Jménem opozice vetovala...

24. září 2026  5:52,  aktualizováno  18:15

RECENZE: Co dělat, když se bratr upíjí? Nic, zjistil náš oscarový kandidát

Premium
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki

Na Berlinale vyhrál cenu za nejlepší dokument a s přívlastkem „brutálně upřímný“ teď snímek Kdyby se holubi proměnili ve zlato míří za Česko do oscarové bitvy. Je stejně nevšední jako nepříjemný,...

24. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

24. září 2026  17:59

USA se v Evropě méně angažují, kontinent přebírá víc odpovědnosti, řekl velitel NATO

Američtí a slovenští vojáci se účastní cvičení Powerful Word 2026 ve vojenském...

Spojené státy budou nadále poskytovat klíčové, ale zároveň omezenější kapacity Severoatlantické alianci, zatímco Evropané přebírají větší roli v obraně kontinentu. Ve čtvrtek to řekl vrchní velitel...

24. září 2026  17:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde