Úspěch při budování míru by se podle Macinky neměl posuzovat podle toho, kolik peněz mezinárodní společenství vynaloží nebo kolik programů vytvoří. „Úspěch bychom neměli měřit podle toho, kolik pomoci poskytneme, ale podle toho, nakolik pomůžeme dané zemi vybudovat vlastní kapacity,“ uvedl. Ministr zároveň upozornil na rozdíl mezi ukončením války a následným budováním míru.
Příměří podle něj může zastavit boje a mírová dohoda ukončit konflikt. Ani jedno ale samo o sobě nezajistí, aby lidé důvěřovali svému státu, aby mladí lidé viděli svou budoucnost ve své zemi nebo aby se další společenské spory řešily bez násilí.
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„Mír lze podporovat ze zahraničí. Můžeme pomoci s jeho financováním a někdy i s jeho vyjednáváním. Mír ale nelze přinést zvenčí,“ řekl Macinka. Zdůraznil proto odpovědnost jednotlivých zemí za budování míru. Tento princip je podle něj také výrazem pokory, protože připomíná hranice toho, co může mezinárodní společenství pro ostatní udělat.
„Můžeme pomoci budovat instituce, nemůžeme ale zajistit, aby jim lidé důvěřovali. Můžeme poskytnout prostředky, nemůžeme však za druhé převzít odpovědnost. Můžeme podporovat usmíření, nemůžeme ale společnost usmířit za ni,“ uvedl a připomněl zkušenost Česka po roce 1989. Ostatní podle něj mohli zemi pomoci, nikdo ale nemohl uskutečnit její transformaci za ni.
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Vedle fungujících institucí je podle šéfa české diplomacie důležitá také ekonomická perspektiva. Mír musí lidem nabídnout budoucnost, pracovní místa, příležitosti a svobodu začít podnikat, investovat a budovat něco vlastního. Člověk, který ve své zemi nevidí budoucnost, podle Macinky nebude považovat mír za úspěch pouze proto, že byla podepsána dohoda.
Komise OSN pro budování míru (PBC) je mezivládní poradní orgán OSN, který se zaměřuje na podporu zemí zasažených konflikty a na předcházení jejich opakování. Propojuje mimo jiné členské státy OSN, mezinárodní finanční instituce, regionální organizace a občanskou společnost. Čtvrteční zasedání komise se zaměřilo na to, jak v praxi posílit odpovědnost jednotlivých zemí za budování míru prostřednictvím inkluzivních, odolných a odpovědných státních institucí.