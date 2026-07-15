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Macinka: Turka se nevzdám. Je nehorázné, co se mu děje, mají z něho obrovský strach

Tereza Krocová
  7:57
Poslanec Filip Turek a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na balkoně...

Poslanec Filip Turek a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na balkoně Kramářově vily po tiskové konferenci k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první pololetí roku 2026. (9. července 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Poslanec Filip Turek a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na balkoně...
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Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka se postavil za Filipa Turka. „Určitě ho nikdy nepotopím a nikdy se ho nevzdám,“ řekl v úterý večer v internetové televizi XTV ke snahám zbavit Turka postu vládního zmocněnce. Turek se v pondělí poblíž stanice metra I. P. Pavlova střetl s nemocničním vozem se zapnutými majáčky, který se po nárazu převrátil. Nové záběry navíc ukázaly, že jel odbočovacím pruhem, přestože neodbočoval.

„Já držím Filipovi palce, stojím za ním, určitě ho podporuji a určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám,“ řekl v úterý večer na XTV ministr zahraničí Macinka.

Filip Turek v úterý večer po zveřejnění videa oznámil, že po dobu policejního vyšetřování dává k dispozici funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud policie potvrdí jeho vinu, je připraven na post rezignovat.

Macinka označil kritiku Turka za nepřiměřenou. „Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co se děje Filipovi Turkovi ne teď, ale v posledním roce nebo dvou, to je brutální nehoráznost a je to jenom a jenom ukázka toho, jak obrovský strach z něho mají,“ poznamenal s tím, že nechce udělat radost médiím, která chtějí Turka ničit tak dlouho, dokud prý „neodumře sám.“

Turek opustí post zmocněnce, dokud nehodu nevyšetří. Dospělé, řekl Macinka

Předseda Motoristů zároveň ocenil, jak Turek na celou situaci reagoval, a připomněl, že na koaliční partnery je nyní kvůli kauze vyvíjen značný tlak. Už po úterním návratu z pracovní cesty v Izraeli Macinka uvedl, že se Turek k celé věci postavil dospěle.

Chce mu tajně „odřezávat oprátky“

„Znovu říkám, že já si určitě nebudu hrát na žádného dopravního experta ani lidového soudce, který bych se zrovna teď připojil k tomu, že Filip Turek dostal za uplynulých dvanáct hodin asi 16 doživotních trestů, tři podmíněné tresty smrti a šest oprátek. Tak já mu žádnou další oprátku přidávat nebudu. Já budu ten, který bude tu oprátku na tajňáka odřezávat dřív, než ho na ni pověsí,“ dodal následně ve vysílání XTV předseda Motoristů.

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Kvůli nehodě vyzvali v úterý zástupci opozice Turka, aby složil funkci poslance a byl i vládou odvolán z pozice zmocněnce. Premiér Andrej Babiš k nehodě pro iDNES.cz řekl, že pokud se situace takto opravdu odehrála, měl by Turek převzít odpovědnost a na svou funkci zmocněnce rezignovat.

Turka se zastali i někteří politici. Například poslanec za SPD Miroslav Ševčík vinu za Turkovu nehodu přičetl „idiotskému“ značení. „Nemohl (Turek) nic porušit. Je tam značka, která jednoznačně označuje, že můžete jet doprava i doleva. V žádném případě si nemyslím, že Turek něco porušil a rozhodně si nemyslím, že by měl kvůli takovéto blbosti rezignovat. Je to maximálně na rezignaci pražského primátora a Pirátů, kteří mohou za dopravní situaci v Praze,“ řekl Ševčík pro iDNES.cz.

Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně

Turek boural v pondělí krátce po poledni v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. „Mrzí mě to,“ řekl pro iDNES.cz. Turek jel vozem Mercedes třídy G, který je dle informací redakce registrované na firmu Luxuria, jež patří podnikateli Máriu Komoňovi, který se stejně jako Turek angažuje v Jaguar Clubu.

Po nehodě se na sociálních sítích objevily záběry, jež ukazují, jak Turkův Mercedes třídy G předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem. Krátce nato se vůz v křižovatce střetl s nemocničním vozem se zapnutými výstražnými světly a zvukovým znamením. Ten po nárazu skončil převrácený na střeše.

Ze záběrů vyplývá, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal objížděl kolonu aut odbočovacím pruhem. Na jeho konci ale místo odbočení pokračoval rovně, kde se střetl s nemocničním vozem.

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