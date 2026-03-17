Sankční agenda ministerstva dále funguje, popřel Macinka rozpuštění odboru

Autor:
  13:00
Ministerstvo zahraničí zatím nepředložilo přísnější opatření, které by bránilo vstupu ruských špionů s diplomatickým krytím na území České republiky. Na ministerstvu došlo také k reorganizaci Odboru pro sankce, kybernetický prostor a odolnost, který ruskému vlivu čelil, na což upozornil web Seznam Zprávy. Pro iDNES.cz se k celé situaci vyjádřil sám ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě).
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (9. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

17 fotografií

Web Seznam Zprávy v úterý informoval o změnách v organizaci Odboru pro sankce, kybernetický prostor a odolnost. „Podle zdrojů z bezpečnostní komunity může tato změna zkomplikovat schopnost Česka se ruskému vlivu bránit nebo prosazovat další sankční opatření namířené na podporovatele ruské války na Ukrajině,“ napsal web.

Redakci iDNES.cz se podařilo sehnat reakci ministra zahraničí Petra Macinky, který zdůraznil, že nedošlo k rozpuštění odboru, jak v titulku zmiňovaný web uvedl. „Došlo k rozdělení odboru, sankční agenda na MZV ale dále pokračuje, jen byla rozdělena do dvou sekcí ministerstva,“ sdělil Macinka pro iDNES.cz.

„Důkazem funkčnosti může být například nedávné zařazení libanonské nebankovní společnosti, která podle našich zjištění financuje teroristy z Hizballáhu,“ dodal ministr.

Podle ČTK Oddělení kybernetické diplomacie nyní nově působí pod odborem bezpečnostní politiky a oddělení sankční politiky pod odborem společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Agentuře to sdělil mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő.

Notifikace špionů

Web Seznam Zprávy dále upozornil i na to, že v současné chvíli stačí diplomatům Putinova režimu oznámit svoji cestu do Česka e-mailem. A nikoli, jak navrhla Fialova vláda, že by museli pro vstup do republiky získat povolení, takzvanou autorizaci.

„Zavedli jsme povinnost notifikace pohybu ruských diplomatů po území ČR. Praktické fungování tohoto opatření průběžně konzultujeme a vyhodnocujeme s našimi službami,“ uvedl v úterý tiskový mluvčí Adam Čörgő pro iDNES.cz v reakci na dotaz ohledně vývoje. To samé Čörgő sdělil předtím i Seznamu.

Podle Macinky takzvaný přísnější režim zavedly zatím pouze dvě evropské země, ale žádná další. Zeměmi, které přísnější variantu přijaly, jsou Estonsko a Litva.

„Notifikaci jsem podepsal ihned v lednu, kdy toto opatření začalo platit,“ uvedl pro iDNES.cz Macinka. „Za uplynulé dva měsíce, kdy toto opatření platí, došlo k notifikaci méně než deseti osob, jichž se toto opatření týká,“ dodal s tím, že detailněji bude informovat vládu.

Nezavedení přísnějšího režimu vstupu by však mohlo dle dřívějšího stanoviska bezpečnostních složek představovat nebezpečí. Tvrdí, že Rusové používají špiony pod diplomatickým krytím k nepřátelským operacím. Jedním příkladem za všechny budiž výbuchy ve Vrběticích v roce 2014.

Zdroje z bezpečnostních složek dle webu Seznam Zprávy varují i před krajní variantou, že by mohli umírat lidé. Od roku 2021 Rusko navíc vede Českou republiku na svém seznamu nepřátelských zemí. Kontrarozvědka BIS pak opakovaně označuje Putinův režim za největší bezpečností hrozbu.

Například podle zdrojů, které oslovil web Aktuálně.cz, však není jasné, jaký efekt zavedení autorizace může mít. Ruské špionážní síly podle dostupných dat prý využívají spíše jiných kanálů.

„Ona je to spíš velká PR akce. Rusové to s radostí obrátí proti nám. Budou hlásit příjezd bezvýznamných diplomatů, na které budou muset české bezpečnostní složky nasazovat své (hodně omezené) kapacity na sledování,“ uvedl pro web před měsícem zdroj z bezpečnostní komunity.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sankční agenda ministerstva dále funguje, popřel Macinka rozpuštění odboru

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.