Skutečný odpad, tepe Telička Okamuru kvůli ukrajinské vlajce na Karlově mostě

Autor:
  11:51
Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka rozumí kritice předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) za rozvinutí ukrajinské vlajky na Karlově mostě. Podle Okamury podobné akce nepřispívají vzájemným vztahům obou zemí. Šéf STAN Vít Rakušan na to reagoval, že jim neprospívá „především tenhle ostudný xenofob v čele Sněmovny“. Přisadil si i bývalý europoslanec za ANO Pavel Telička.
Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)

Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026) | foto: ČTK

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....
Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka se sešel s ukrajinským velvyslancem Vasylem...
20 fotografií

Sobotního shromáždění na Karlově mostě se zúčastnila více než stovka lidí, kteří přišli oslavit Den jednoty Ukrajiny. Nejdříve vyslechli ukrajinskou a českou hymnu, drželi minutu ticha za padlé ve válce, poté nesli několikametrovou ukrajinskou vlajku přes most, zpívali či skandovali hesla o svobodné Ukrajině, proti válce a Rusku.

Okamura v neděli večer na síti X uvedl, že taková akce nepřispívá vzájemným vztahům obou zemí.

„Z mého pohledu je to zbytečná provokace Ukrajinců vůči našim občanům, kteří nesouhlasí s masovou migrací Ukrajinců do ČR. Tato akce na jednom z nejpamátnějších míst české historie rozhodně neprospívá k dobrým česko-ukrajinským vztahům. Respekt k hostitelské zemi a jejím symbolům by měl být samozřejmostí. Tady nejsme na Ukrajině, ale v České republice,“ napsal Okamura, který dlouhodobě kritizuje pomoc státu Ukrajincům, kteří žijí v Česku.

Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

Doplnil, že s Macinkou už mluvil o tom, aby se taková akce na tomto historickém místě neopakovala. To v pondělí portálu iDNES.cz potvrdil ministr zahraničí. „S panem předsedou Okamurou jsem o tom mluvil. Jeho kritice rozumím, můj pohled na tuto věc ale není tak přísný. Organizátoři kritické ohlasy nepochybně zaznamenali,“ uvedl.

„Chorobná posedlost,“ upozornil Rakušan

Na Okamurova slova reagovali i další politici. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) kritiku předsedy SPD zcela odmítl. „Posedlost Tomia Okamury ukrajinskou vlajkou je chorobná. Dobrým česko-ukrajinským vztahům neprospívá především tenhle ostudný xenofob v čele Sněmovny,“ napsal na sociální síti X. Dodal, že se lidé mohou od Okamurových postojů distancovat například dalším příspěvkem do sbírky na generátory pro Ukrajinu.

Sto milionů za pět dní. Češi se složili na mrznoucí Ukrajinu, děkuje jim i Pavel

Ostře se vymezil také bývalý eurokomisař a diplomat Pavel Telička. Podle něj je kritika pietní akce nepřijatelná. „Člověk musí být skutečným odpadem, když se ohradí proti rozvinutí ukrajinské vlajky v Den jednoty tolik zkoušené země na Karlově mostu a akt s minutou ticha za desetitisíce zabitých a mučených lidí označí za provokaci,“ uvedl na Facebooku.

Vadí vám, že lidé prošli s ukrajinskou vlajkou po Karlově mostě?

Takové výroky označil za „šílenou ostudu“ a zároveň neúctu ke statisícům Ukrajinců žijících v Česku. Telička byl v roce 2014 zvolen za hnutí ANO do Evropského parlamentu. V roce 2017 však spolupráci s hnutím ukončil, a to kvůli názorové neshodě s předsedou hnutí Andrejem Babišem.

Sobotní akci zorganizovalo ukrajinské velvyslanectví v Praze k výročí dne sjednocení Ukrajiny před 107 lety. Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech vybraly miliony na generátory pro napadenou zemi čelící masivním útokům na energetickou infrastrukturu. Ze strany českého národa cítí velkou podporu a je za ni vděčný, řekl velvyslanec.

Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (22. ledna 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka. (19. ledna 2026)
Akce Řetěz jednoty ke Dni jednoty Ukrajiny, Karlův most, Praha. (24. ledna 2026)
20 fotografií

Okamura se v neděli pozastavil nad tím, že na Karlově mostě Ukrajinci rozvinuli vlajku své rodné země. „Dokážete si představit, že by v minulosti čeští emigranti pověsili 28. října třicetimetrové vlajky z Eifelovky, Big Benu a podobně?“ poznamenal.

Připomněl, že vláda ANO, SPD a Motoristů připravuje nový zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR včetně Ukrajinců.

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Současná vládní koalice ANO, SPD a Motoristů je k pomoci Ukrajině rezervovanější než předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).

Okamura vzbudil kritiku opozice, části české veřejnosti i ukrajinských diplomatů i svým novoročním projevem, v němž ostře kritizoval poskytování zbraní Ukrajině či vedení ukrajinského státu. Veřejně se na sociálních sítích proti jeho slovům ohradil i Zvaryč.

Ukrajina slaví Den sjednocení 22. ledna. V tento den v roce 1919 byl na Sofijském náměstí v Kyjevě vyhlášen takzvaný Akt sjednocení Ukrajinské lidové republiky a Západo-Ukrajinské lidové republiky. Vznikla tak jedna nezávislá Ukrajinská lidová republika. Tento den symbolizuje jednotu ukrajinských zemí a národa.

Vstoupit do diskuse (362 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Rajchl na semináři obvinil ministry. Kotlár označil vakcíny za biologické zbraně

Poslanec SPD Jindřich Rajchl uspořádal seminář o covidu a dopadech vládních...

Poslanec SPD Jindřich Rajchl na pondělním semináři o covidu odsoudil tehdejší ministry zdravotnictví za hnutí ANO Petra Arenbergera a Jana Blatného za údajné šíření dezinformací o vakcínách proti...

26. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  13:07

Malý syn mu vypadl z okna, otec vyvázl bez trestu. Jeho stížnost soud odmítl

ilustrační snímek

Od rodičů nelze očekávat absolutní odpovědnost a nepřetržitý dohled nad dítětem, ovšem zanechat batole v místnosti s otevřeným oknem znamená příliš velké riziko, plyne z rozhodnutí Ústavního soudu...

26. ledna 2026  13:01

Výcvikové vrtulníky budou doma v Přerově, armáda do letiště napumpuje miliardy

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA se...

Vrtulníková flotila Centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha se stroji Mi-17 a Enstrom 480B-G se natrvalo přesouvá z Pardubic na letiště Přerov-Bochoř, kde se chystají masivní investice....

26. ledna 2026  11:29,  aktualizováno 

Řidič osobáku nepřežil u Svitav čelní střet s kamionem. Před nehodou nebrzdil

Na silnici I/35 směrem na Koclířov se řidič osobního auta čelně střetl s...

Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na Koclířov. Srazilo se tam osobní auto s kamionem, jeden z řidičů střet nepřežil. Podle informací z...

26. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  12:57

Na Trumpa kvůli Minneapolisu tlačí už i republikáni. Sílí výzvy k odvolání Noemové

Protesty a truchlení obyvatelů minnesotského Minneapolisu po zabití Alexe...

Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání...

26. ledna 2026  12:57

Slzavé loučení, dlouhé fronty. Japonci naposledy viděli pandy, musí je vrátit Číně

Lidé se v tokijské zoo loučili s pandami, zvířata se vrací do Číny, své...

Japonsko se o víkendu rozloučilo se dvěma posledními pandami v zemi před tím, než je císařství vrátí do jejich domoviny v Číně. Na poslední možnost vidět zvířata se v tokijské zoo stály...

26. ledna 2026  12:53

Bývalý šéf IT v IKEM odmítl obžalobu z vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

Bývalý šéf IT odboru Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Petr Raška odmítl obžalobu, podle které spolu s někdejším náměstkem ředitele nemocnice Jiřím Malým vydíral kardiochirurgy...

26. ledna 2026  12:50

Ruské celebrity flámovaly na horách ve Francii. Amorální, zuří v Putinově straně

Ruská společnost Rendez-Vous uspořádala oslavu 25. let své existence v ...

Ruský módní řetězec čelí kritice na domácí půdě poté, co v polovině ledna odvezl celebrity a influencery do luxusního lyžařského střediska Courchevel ve Francii. Okázalé oslavy výročí firmy vyvolaly...

26. ledna 2026  12:43

Bez pomoci by krajan vykrvácel. Za napadení nožem dostal Ukrajinec deset let

Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se...

Za napadení nožem při loňském konfliktu mezi dvěma Ukrajinci v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku uložil v pondělí zlínský krajský soud útočníkovi deset let vězení. Byl také vyhoštěn z ČR na deset...

26. ledna 2026  11:24,  aktualizováno  12:36

Vojtěch nachystal změny ve vedení nemocnic. V Praze i v Brně mají nové šéfy

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání vlády, která mimo jiné...

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze společně povede od 2. února dosavadní ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch. Změna se chystá i ve Všeobecné fakultní nemocnici....

26. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:34

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vláda projednává návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová na zasedání vlády, která mimo jiné bude...

Vláda Andreje Babiše projednává návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300...

26. ledna 2026,  aktualizováno  12:30

Kanada odmítá volný obchod s Čínou, proti Trumpovi se ale ohrazuje

Kanadský premiér Mark Carney na setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v...

Kanadský premiér Mark Carney odmítl, že by Ottawa usilovala o uzavření dohody o volném obchodu s Čínou. Reagoval tak na ostré varování amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pohrozil uvalením...

26. ledna 2026  12:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.