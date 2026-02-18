Macinka letí do Ameriky opět komerční linkou. Potká se i s ideology MAGA

Autor:
  11:24
Ministr zahraničí Petr Macinka ve středu kolem poledne odletí do Spojených států. Ve čtvrtek se zde zúčastní v roli pozorovatele prvního zasedání Rady míru. Setká se také se zástupci americké administrativy a představiteli think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj konference v Mnichově sešel s...
Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým černohorským protějškem Filipem...
Český ministr zahraničí Petr Macinka se na okraj Mnichovské bezpečnostní...
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...
33 fotografií

„Pan ministr odletí kolem poledne, opět využije komerční linku,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Tou chtěl šéf české diplomacie cestovat i začátkem února, kdy se měl na pozvání svého amerického protějšku Marca Rubia zúčastnit konference o vzácných minerálech. Cestu ale musel odložit kvůli zrušenému letu z Frankfurtu. Zda i nyní bude odlétat odtud, Čörgő nesdělil.

Jestli se s Rubiem setká Macinka nyní, není zatím jasné. „V tuto chvíli nemůžeme potvrdit jména, protože jsou ještě všechny schůzky v jednání,“ sdělil Čörgő.

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Macinka bude ve Washingtonu zastupovat premiéra Andreje Babiše, jak sdělil Seznam Zprávám, jež o jeho cestě informovaly jako první. V roli pozorovatele se zúčastní prvního zasedání Rady míru, kterou americký prezident Donald Trump ustavil v lednu. Pozvánku do ní obdrželo Česko koncem ledna, začátkem února Babiš uvedl, že Česko prozatím neuvažuje o vstupu.

Ministrova návštěva Spojených států potrvá do 24. února. kdy vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině. „Zúčastní se rovněž jednání Rady bezpečnosti OSN svolaného britským předsednictvím k situaci na Ukrajině,“ uvedlo k cestě ministerstvo.

Součástí programu v New Yorku budou také bilaterální jednání, včetně setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Macinka letí do Ameriky opět komerční linkou. S kým se potká, zatím neprozradil

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka ve středu kolem poledne odletí do Spojených států. Ve čtvrtek se zde zúčastní v roli pozorovatele prvního zasedání Rady míru. Setká se také se zástupci americké...

18. února 2026  11:24

Černý velkochov hrůzy u Brna. Vyhublé slepice bez peří se vzájemně pojídaly

Inspektoři Státní veterinární správy objevili v Ivančicích na Brněnsku...

V naprosto nevyhovujících podmínkách držel chovatel 1 700 nosnic a 500 kuřic v Ivančicích na Brněnsku. Slepice denně produkovaly osm stovek vajec, které majitel prodával jako domácí. Neevidovaný...

18. února 2026  11:21

Od začátku války vybrali Češi na pomoc Ukrajincům už přes 3,4 miliardy korun

Lidé v sobotu vytvořili na Staroměstském náměstí v Praze pomocí žlutých a...

České humanitární organizace v loňském roce pomohly 880 tisícům Ukrajinců. Za čtyři roky od začátku ruské invaze vybrali Češi na humanitární pomoc Ukrajině přes 3,4 miliardy korun. Zástupci...

18. února 2026,  aktualizováno  11:18

Jsme nevinné, tvrdí ženy. Za požár a pojistný podvod poslal soud oba páry do vězení

Krajský soud v Olomouci otevřel kauzu pojistného podvodu, kdy si manželé Crhovi...

Za úmyslné založení požáru historické vily v Moravičanech na Šumpersku poslal ve středu Krajský soud v Olomouci do vězení čtyři lidi na šest let až 7,5 roku. Rozhodnutí v kauze pokusu o pojistný...

18. února 2026  11:18

Brutální útok v Šumperku. Muž za bílého dne pobodal řidičku taxislužby

Ilustrační snímek

Město Šumperk se vzpamatovává z brutálního útoku za bílého dne. Policisté zadrželi muže, který v úterý pobodal řidičku taxislužby. Žena v nemocnici bojuje o život.

18. února 2026  9:01,  aktualizováno  11:01

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026

Město koupí násobně dráž kulturák, který kdysi levně prodalo radní. Zatím zchátral

Někdejší kulturní dům Panorama se proměnil v tržnici. Majitelka, která jej...

Zastupitelé Žamberka na Orlickoústecku v úterý dvanácti hlasy ze čtrnácti přítomných schválili koupi někdejšího kulturního domu Panorama za 5,5 milionu korun. Budovu před 24 lety získala od města za...

18. února 2026  10:48

Svou známou polil benzinem a zapálil. Soud muži potvrdil výjimečný trest

Muž z Frýdku-Místku dostal za zapálení známé 24 let vězení

Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu ve středu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání...

18. února 2026  9:51,  aktualizováno  10:47

Dvě stě lidí připravil o 191 milionů. Soud podvodníkovi zmírnil osmiletý trest

Obžalovaný Aleš Vrubel (vpravo) na jednání olomouckého krajského soudu 18....

Olomoucký vrchní soud ve středu snížil o rok na sedm let trest vězení padesátiletému Aleši Vrubelovi z Přerova za investiční podvody, ve kterých přišlo podle rozsudku přes 200 lidí o zhruba 191...

18. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:40

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

18. února 2026  10:36

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bezcitný otčím surově utýral tříletého chlapečka, za vraždu dostal 18 let

Před ostravským soudem stanul Tomáš S. kvůli surové vraždě tříletého chlapce.

Krajský soud v Ostravě poslal na 18 let do vězení Tomáše S. za vraždu tříletého chlapečka. Jako jeho otčím ho na ubytovně v Bruntálu opakovaně surově bil i jinak trestal. Hoch mě na tělíčku neustále...

18. února 2026  9:38,  aktualizováno  10:35

Mrznou vojáci i drony. Ukrajinskou obranu pomáhá držet v chodu sádlo

Ukrajinský voják prochází kolem vozidla Humvee, které je opatřené...

Před časem operovala Aliho jednotka v mrazivých teplotách se stíhacím dronem, když náhle zamrzla kamera. Zmařilo to jejich misi odhalit a zneškodnit přicházející ruský útok. Teploty na...

18. února 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.