Trump nás do Rady míru zatím nepozval, poplatek je ale nemyslitelný, řekl Macinka

Szijjártó je první ministr zahraničí, který českého ministra zahraničí v Praze navštívil po jmenování do funkce. „Máme na co navazovat,“ podotkl Macinka s odkazem na spolupráci vládních stran obou zemí v evropské frakci Patrioti pro Evropu. Shodné postoje mají například na emisní povolenky ETS2 či na otázky spojené s migrací. „Bavili jsme se o tom, co udělat s V4, aby byla lépe funkční,“ řekl český ministr.
Szijjártó novinářům řekl, že si váží spolupráce s českými Patrioty. Obě vlády podle něj před sebou mají mimo jiné úkol postavit se proti přesidlování migrantů do svých zemí. Společně podpoří také snahu Spojených států o mír a nenechají se zatáhnout do války, dodal.
Vítězství českých stran z frakce Patrioti pro Evropu ve sněmovních volbách podle maďarského ministra také umožňuje oživení spolupráce na úrovni V4. „Je to v zájmu střední Evropy, posiluje nás to,“ řekl.
Uvedl také, že situaci okolo Grónska nepovažuje za záležitost EU. Nepovažuje za nutné, aby EU vydala společné prohlášení.
Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy
Szijjártó se v pondělí potkal také s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Úřad vlády následně uvedl, že se shodli na významu dalšího posilování spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).
„Jednali také o prohlubování obchodních vztahů a o zahraniční politice. Maďarsko je důležitým partnerem České republiky v oblasti obchodu, bezpečnosti a investic,“ dodal úřad.
Szijjártó navštívil soukromě Prahu zhruba před rokem, i tehdy se setkal s Babišem. České ministerstvo zahraničí nebylo tehdy o programu maďarského ministra v Praze oficiálně informováno. V Budapešti se Szijjártóem jednal předloni v dubnu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský, jinak se většinou setkávali při vícestranných jednáních, například V4 či ministrů zemí EU.