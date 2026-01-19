Trump nás do Rady míru zatím nepozval, poplatek je ale nemyslitelný, řekl Macinka

  18:12aktualizováno  18:29
Česká republika zatím neobdržela pozvánku ke členství v Trumpově Radě míru, řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Poplatek za stálé členství v přepočtu za více než 20 miliard Kč je podle něj pro státní rozpočet nemyslitelný. Šéf diplomacie v pondělí jednal se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem, tématy byla energetika či migraci. Obě vlády pojí řada shodných postojů, uvedl Macinka s odkazem na spolupráci ve frakci Patriotů.
Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. (19. ledna 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem Szijjártem. (19. ledna 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...
Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš a ministr...
Szijjártó je první ministr zahraničí, který českého ministra zahraničí v Praze navštívil po jmenování do funkce. „Máme na co navazovat,“ podotkl Macinka s odkazem na spolupráci vládních stran obou zemí v evropské frakci Patrioti pro Evropu. Shodné postoje mají například na emisní povolenky ETS2 či na otázky spojené s migrací. „Bavili jsme se o tom, co udělat s V4, aby byla lépe funkční,“ řekl český ministr.

Szijjártó novinářům řekl, že si váží spolupráce s českými Patrioty. Obě vlády podle něj před sebou mají mimo jiné úkol postavit se proti přesidlování migrantů do svých zemí. Společně podpoří také snahu Spojených států o mír a nenechají se zatáhnout do války, dodal.

Vítězství českých stran z frakce Patrioti pro Evropu ve sněmovních volbách podle maďarského ministra také umožňuje oživení spolupráce na úrovni V4. „Je to v zájmu střední Evropy, posiluje nás to,“ řekl.

Uvedl také, že situaci okolo Grónska nepovažuje za záležitost EU. Nepovažuje za nutné, aby EU vydala společné prohlášení.

Babiš je fantastický člověk, prohlásil Orbán a pochválil Čechy

Szijjártó se v pondělí potkal také s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Úřad vlády následně uvedl, že se shodli na významu dalšího posilování spolupráce ve Visegrádské skupině (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

„Jednali také o prohlubování obchodních vztahů a o zahraniční politice. Maďarsko je důležitým partnerem České republiky v oblasti obchodu, bezpečnosti a investic,“ dodal úřad.

Szijjártó navštívil soukromě Prahu zhruba před rokem, i tehdy se setkal s Babišem. České ministerstvo zahraničí nebylo tehdy o programu maďarského ministra v Praze oficiálně informováno. V Budapešti se Szijjártóem jednal předloni v dubnu tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský, jinak se většinou setkávali při vícestranných jednáních, například V4 či ministrů zemí EU.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Bulharský prezident Radev podá demisi. Spekuluje se, že založí vlastní stranu

Bulharský prezident Rumen Radev (20. května 2025)

Bulharský prezident Rumen Radev v pondělí oznámil, že podá demisi. Hlava státu krokem vyvolal spekulace, že založí vlastní stranu. Zemi totiž na jaře čekají další předčasné volby do parlamentu.

19. ledna 2026  18:35

Koalice se dohodla na zrušení poplatků ČT i rozhlasu. Má to být od ledna 2027

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po koaličním jednání oznámil, že se...

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury shodla na zrušení poplatků za ČT a Český rozhlas. Podle premiéra Andreje Babiše by to tak mohlo být od ledna příštího roku. Konec...

19. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  18:30

Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým maďarským protějškem Péterem...

Česká republika zatím neobdržela pozvánku ke členství v Trumpově Radě míru, řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Poplatek za stálé členství v přepočtu za více než 20 miliard Kč je podle něj pro...

19. ledna 2026  18:12,  aktualizováno  18:29

Vémolu pustili na kauci, jasné důkazy dle advokáta chybí. Chci domů, řekl zápasník

Zápasníka Vémolu pustili na kauci z vazby. (19. ledna 2026)

Státní zástupkyně v pondělí propustila na kauci z vazby zápasníka Karla „Karlose“ Vémolu, který je obviněný z organizované drogové trestné činnosti. Sdělil to jeho advokát Vlastimil Rampula. Soud...

19. ledna 2026  17:34,  aktualizováno  18:27

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

19. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  17:42

Vláda odmítla zálohování PET lahví, odvolala ze správní rady VZP Kalouska

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš. (19. ledna...

Vláda odmítla návrh bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL na zálohování PET lahví a nápojových plechovek, řekl po jednání vlády předseda vlády a ANO Andrej Babiš. „Byl by to...

19. ledna 2026  6:10,  aktualizováno  17:25

Trump chce do učebnic, Grónsko mu ale republikáni anektovat nedovolí, soudí Joch

Roman Joch, Ředitel Občanského institutu.

Americký prezident Donald Trump chce vejít do dějin jako ten, který rozšířil Spojené státy, myslí si o jeho nynějším počínání publicista a politický komentátor Roman Joch. Grónsko, jež je autonomním...

19. ledna 2026  17:21

Kurdové v bojích se syrskou armádou ztratili kontrolu nad věznicemi s členy IS

Mezi syrskou armádou a kurdskými silami SDF vypukly nové boje. Snímek pochází z...

Kurdy vedená koalice Syrských demokratických sil (SDF) ztratila kontrolu nad syrskou věznicí Šaddádí, kde drží tisíce členů Islámského státu. Z útoku na věznici v provincii Hasaka ozbrojená koalice...

19. ledna 2026  17:13

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

19. ledna 2026  10:26,  aktualizováno  16:32

Rádia Impuls a RockZone mají nově ředitelku pro program a marketing Lenku Mahdalovou

Lenka Mahdalová je novou ředitelkou pro programy a marketing společnosti Londa

Společnost Londa, provozovatel rádií Impuls a RockZone mění strukturu vedení. V rámci optimalizace organizační struktury opustil post výkonného ředitele společnosti Miroslav Škoda. Do vedení...

19. ledna 2026

Radost z vyhnání medvěda paintballem byla předčasná. Přesunul se k sousedům

Medvěd se usadil pod domem v kalifornské Altadeně a ničil například i plynové...

Příběh medvěda, který skoro tři měsíce bydlel pod domem Kena Johnsona v kalifornské Altadeně, má pokračování. Krátce poté, co se podařilo šelmu vypudit pomocí paintballu a elektrické rohože, se...

19. ledna 2026  15:59

Nominace na Českého lva vede film Franz, získal jich patnáct. Sbormistr o dvě méně

Film Franz od režisérky Agnieszka Hollandové. Na snímku herec Idan Weiss jako...

Snímek Agnieszky Hollandové Franz vede nominace na Českého lva, má šanci v celkem patnácti kategoriích. O dvě méně získal film Sbormistr, 11 pak snímek Karavan. Pět nominací posbírala televizní série...

19. ledna 2026  15:55

