Macinka bez ochranky u muže v kukle. Nachytal se partou trollů, nechápe opozice

Spolek Detektivní Parta uvedl, že Macinku oslovil prostřednictvím e-mailu pod osobou anonymního pisatele Thomase Pauknera, který v posledních měsících ostře kritizuje bývalou vládu a šířil informace s neověřenými zdroji. Macinka podle spolku na nabídku rozhovoru reagoval během několika hodin a o další komunikaci požádal přes šifrovanou aplikaci Signal.
Poté upozornil, že jakožto chráněná osoba má problém se volně pohybovat. Následně měl ale nadhodit, že se bezpečnostní manévry pokusí obejít. „Neudělám to samozřejmě tak, že bych to nahlásil, ale jeden člověk tam asi se mnou bude muset být. Zkusím ho nějak nechat alespoň přede dveřma,“ psal údajně Macinka falešnému Pauknerovi.
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První termín rozhovoru domluvili na 18. srpna, Macinka ho však měl na poslední chvíli odřeknout. Na náhradní termín 21. srpna ale už dorazil. Podle spolku ho skutečně doprovázel jediný člen Ochranné služby, kterého ministr údajně po několika vteřinách poslal pryč. Před natáčením navíc podle Detektivní Party nedošlo k prohlídce prostor, jak bývá u podobných situací zvykem.
Ve studiu na Macinku čekal muž v mikině a kukle, kterému nebylo vidět do obličeje. Podle spolku šlo o jejich člena Vojtěcha Pšenáka, který po celou dobu vystupoval jako Paukner. V místnosti byly podle Detektivní Party makety střelných zbraní a věrohodná atrapa nástražného výbušného systému připevněná pod stolem, u kterého ministr seděl. Za závěsem se měli nacházet další lidé. Pokud by šlo o skutečného útočníka, mohl by tak ministr kvůli podobnému postupu čelit vážnému nebezpečí.
Detektivní Parta tvrdí, že Macinka během rozhovoru ani bezprostředně po něm neprojevil podezření. Podle spolku Pšenákovi prostřednictvím Signalu ještě zhruba týden po rozhovoru sám od sebe psal. Informace a snímky z konverzace, které spolek zveřejnil, nelze nezávisle ověřit. Redakce iDNES.cz Macinku kontaktovala s dotazy, do vydání článku však neodpověděl.
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Macinka tvrdí, že Pšenáka poznal
K rozhovoru, který vyjde ve čtvrtek odpoledne, se Macinka veřejně přihlásil už o den dříve. Jeho verze se od tvrzení spolku zásadně liší. Ministr tvrdí, že Pšenáka poznal a o experimentu věděl. „Politik udělá ve funkci tisíce rozhovorů. Některé jsou zajímavé, jiné ani moc. Jeden takový mám za sebou a měl by asi vyjít brzy,“ napsal na sociální síti.
Podle něj však nebylo obtížné Pšenáka poznat. „Zakuklený pan Pšenák se sice snažil vypadat jako Thomas Paukner, ale i tak by ty jeho ‚vysportované‘ obrysy a typický kňouravý projev nepoznal jen člověk úplně slepý a hluchý,“ uvedl ministr.
Detektivní Parta jeho verzi odmítá. Upozorňuje, že natáčení se uskutečnilo 21. srpna, zatímco Macinka se k němu veřejně přihlásil až 2. září. Pokud podle spolku ministr skutečně věděl, kdo se za identitou Pauknera skrývá, není podle něj jasné, proč s ním seděl bez ochranky v místnosti.
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Nahrávku bych zničil, zní z Rajchlova PRO. Členové promluvili o intimních videích
Spolek Detektivní parta se prezentuje jako investigativní pořad, který odhaluje dezinformátory, pedofily či se zaměřuje na boj za práva zvířat. Předsedou je youtuber a známý provokatér Mike Oganesjan, který na internetu vystupuje pod přezdívkou MikeJePan. Dále v něm podle webových stránek spolku působí právě Pšenák či Tomáš Waluš.
Loni například Detektivní parta zveřejnila video, které má údajně zachycovat poslance SPD Jindřicha Rajchla při intimnostech. Na placené platformě Herohero má spolek přes 38 tisíc předplatitelů.
Oganesjan má za sebou trestní minulost. Loni například stanul před soudem v kauze petičního stánku u Úřadu vlády, kde měl osazenstvu vyhrožovat násilím. Obžaloby byl zproštěn. Dříve také skončil v insolvenci. Letos v červnu v pořadu Rozstřel na iDNES.cz uvedl, že oddlužení již dokončil.
Dítěti patří do ruky jen nanuk, reaguje opozice
Případu si všimla také opozice, která ministrovo jednání kritizuje. Předseda ODS Martin Kupka se k němu vyjádřil na síti X. „Chápu to správně, že ministr Macinka šel dělat rozhovor za nějakým člověkem v kukle, který se ještě k tomu vydával za někoho jiného?“ podivil se.
Macinku následně kritizoval i kvůli jeho funkci ministra zahraničí. „Ten samý člověk, co má reprezentovat Česko v zahraničí, se tak nechal nachytat partou internetových trollů. Neuvěřitelný bizár, to je normálně na ručník,“ uvedl Kupka.
„Co přijde příště? Petr Macinka rovnou poskytne rozhovor Peskovovi a probere s ním státní tajemství? Tomu dítěti z Černína patří do ruky nanuk a maximálně dětská vysílačka. Říkám to od začátku,“ reagoval na Macinkovo údajné počínání místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.