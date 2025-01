Rozpoutáme u nás Trumpovu konzervativní revoluci, slibuje šéf Motoristů Macinka

Petr Macinka v Rozstřelu uvedl, že členové strany rozhodli o budoucím směřování strany jasně: „Vyloučili jsme předvolební koalice. Nechceme riskovat nutnost získat osm nebo jedenáct procent pro vstup do Sněmovny.“

Se Šlachtou ne. Vyjednává s komunisty

Podle něj Motoristům sobě roste členská základna. Nedávno přijali 1500 nových členů, což z nich činí plnohodnotnou stranu. I když Macinka ocenil dosavadní spolupráci s Robertem Šlachtou, jeho účast na kandidátce Motoristů je podle něj nepravděpodobná.

„Šlachta s námi úspěšně spolupracoval v senátních volbách, ale teď se spíše orientuje na levici a vyjednává s komunistkou Kateřinou Konečnou,“ poznamenal šéf strany, která v koalici se Šlachtovou Přísahou uspěla v loňských eurovolbách se ziskem 10,26 procenta hlasů.

Motoristé se naopak podle Macinky chtějí profilovat jako jasně pravicová konzervativní strana, která se postaví proti progresivismu a genderové ideologii. „Podle nás existují pouze dvě pohlaví, všechno ostatní jsou sociální konstrukty,“ říká Macinka. Podle něj zejména ODS ustoupila od pravicových konzervativních hodnot a jeho strana chce tuto mezeru zaplnit.

Macinka připustil, že Motoristé sobě by mohli být součástí budoucí vlády s hnutím ANO. „Ale nechceme další levicovou vládu,“ vysvětluje s tím, že pokud by jeho partaj vládla s Andrejem Babišem, je přesvědčený o tom, že by kabinet nasměrovala doprava. Vyloučil přitom spolupráci s SPD či současnou vládní koalicí.

Konzervativní revoluce?

Macinka se zároveň ohradil proti obvinění, že Motoristé sobě jsou proruskou stranou. „Je směšné, když nás jedni označují za proruské a druzí nás naopak kritizují za nedostatečnou podporu Ruska. Jsme konzervativní síla, která má blízko k americkým republikánům,“ říká. Podle něj je potřeba tlačit na obě strany konfliktu na Ukrajině, aby brzy dospěly k příměří.

Macinka se vyjádřil i k aktuálním protestům proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Podle něj opoziční politici v čele s Progresivním Slovenskem nepřijali výsledky demokratických voleb. „Viděli jsme to v USA před osmi lety po zvolení Trumpa i u nás po prezidentských volbách, když progresivní levice nedokázala přijmout výsledek demokratického hlasování,“ tvrdí.

Macinka v Rozstřelu zdůraznil, že Motoristé chtějí vybudovat silnou konzervativní alternativu. „Po vzoru Donalda Trumpa chceme u nás rozpoutat konzervativní revoluci. Nebo, pokud chcete, konzervativní kontrarevoluci,“ uzavírá s úsměvem.

Bude ve Sněmovních volbách kandidovat Filip Turek či Václav Klaus? Jaké má dojmy z nedávné návštěvy inaugurace Donalda Trumpa ve Washingtonu? A jaké mají Motoristé sobě ekonomické plány? I na to odpovídal Petr Macinka v Rozstřelu.