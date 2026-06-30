Šlachtu pobouřila především Macinkova reakce na publikum, které ministra během vystoupení vypískalo. „Milý Petře, zažil jsem si s tebou své a moc dobře vím, co jsi zač. Navenek možná působíš jako nevychovaný zmetek, který si potřebuje něco dokazovat na úplně každém okolo,“ začal předseda hnutí Přísah na síti X.
„Uvnitř je ale něco jiného – zraněné ego malého muže, který byl celý život jen podržtaškou a teď má konečně možnost mstít se všem svým oponentům. Nemusím snad ani říkat, že takhle se politika opravdu nedělá,“ pokračoval Šlachta na adresu svého bývalého koaličního partnera. Podle něj totiž není problémem publikum, ale sám předseda Motoristů. Na Šlachtovu kritiku reagoval Macinka slovy: „Prosimtě Roberte, zrovna ty mi fakt neříkej nic o tom, jak se dělá nebo nedělá politika.“
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Šlachta následně připomněl jejich někdejší spolupráci. „Ty jsi hodně rychle zapomněl, že nebýt mě a Přísahy, tak si teď někde maximálně v Hodoníně před zimákem brnkáš na kytaru,“ vzkázal ministrovi.
Spor mezi politiky však dále eskaloval. Šlachta odmítl Macinkovu omluvu veřejnosti a označil ho za lháře. „Vždyť ty v přímém přenosu úplně bez váhání lžeš, jako bys tomu snad i sám věřil… Pro pískot od ‚lepší společnosti‘ sis podle vlastních slov vědomě dojel. Snažil ses tím působit tvrdě a nekompromisně – do chvíle, než na tebe nastoupil Babiš. Teď předeš jako kotě a ještě se kaješ,“ napsal.
Macinka v pondělí odpověděl: „Fajn. Omlouvám se České republice, že je díky mně senátorem Robert Šlachta.“ Předseda Přísahy na odpověď nenechal dlouho čekat. „Já jsem naštěstí senátorem z úplně jiných důvodů, než ty jsi ministrem, Peťo. Moje největší politická chyba byla, že jsem ti přes Přísahu pomohl vybudovat stranu, a postupně se ukázalo, co za arogantního zmetka jsi…,“ opáčil.
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Politická spolupráce Motoristů a Přísahy vznikla společnou kandidátkou pro volby do Evropského parlamentu v roce 2024. Začátkem loňského roku se však strany před podzimními sněmovními volbami rozešly.
Následnou nabídku na obnovení spolupráce zástupci Přísahy odmítli. Podle nich projekt rozbili Motoristé svým rozhodnutím kandidovat samostatně, zatímco Robert Šlachta tento krok označil za zradu.