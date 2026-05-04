Ministr zahraničí se dlouhodobě ostře vymezuje proti prezidentovi Petru Pavlovi. Jeho rétorika vadí i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který v sobotu řekl, že si Motoristé dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.
V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News však Macinka přesto odmítl své vystupování změnit a označil se za „autentického člověka“.
„Jsem takový, jaký jsem. Pokud má někdo s mým vystupováním problém, tak to není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi, kterým třeba lezu na nervy,“ řekl ministr. „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné,“ dodal s tím, že se určitě nepolepší. Macinka v minulosti čelil kritice i kvůli údajnému vydírání Pavla skrze SMS zprávy jeho poradci Petru Kolářovi.
Jeho nové vyjádření vzbudilo velkou míru nevole. „Jeho výroky jsou úplně mimo a vstoupí do našeho politického slovníku jako symbol absolutní arogance a tuposti,“ reagovali zástupci ODS. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana termín „méněcenný člověk“ používali nacisté k ospravedlnění diskriminace, násilí a masového vraždění.
Slova předsedy Motoristů však ze židle i bývalého koaličního partnera strany. „Petr Macinka dlouhodobě předvádí politiku založenou na aroganci, vulgarismech a pohrdání těmi, kdo s ním nesouhlasí. Nazývat oponenty méněcennými není ‚silný názor‘, ale ukázka dětinského pocitu povýšenosti,“ uvedl na síti X Robert Šlachta, předseda Přísahy, která společně s Motoristy kandidovala v roce 2024 do Evropského parlamentu.
Nabídku Motoristů ke spolupráci ve sněmovních volbách však následně Přísaha odmítla. Podle ní to totiž byli právě Motoristé, kdo společný projekt rozbil svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu. Šlachta tehdy mluvil o politické zradě. Přísaha ve volbách získala jen 1,07 procenta hlasů, Motoristé se do Sněmovny dostali.
Milý a neagresivní termín, hájí se Macinka
Redakce iDNES.cz v pondělí Macinku kontaktovala s otázkou, zda si nadále za svým výrokem stojí, či jestli případně nezvažuje omluvu. „Myslím, že je to celkem milý a neagresivní termín,“ odpověděl.
„Pokud se v něm někteří opoziční politici zhlédli, možná by jej mohli začít sami používat – namísto vulgarit, jimiž jsme z jejich strany častováni my, ale i občané, kteří si s nimi v minulosti dovolili nesouhlasit,“ podotkl pro iDNES.cz.
Vlnu kritiky se snažili zmírnit i další zástupci vlády. „Nepeskujeme koaliční partnery veřejně,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na dotaz, zda se koalice nějak zabývá vystupováním Motoristů, naposled Macinkovými výroky ministra z neděle.
U Motoristů ostrou rétoriku nevolí jen jejich předseda. Prohlášeními vzbuzujícími kontroverze je známý také vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek. Ten nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno „progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů“ a Motoristé se je rozhodli „postupně deratizovat“. Po kritice se za výrok omluvil.
Podle Deníku N pak Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za některé výroky se Turek omluvil, u některých autorství odmítá.
Jeho spolupracovnice a poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková loni na podzim v rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že od Turka dostala v minulosti pokyn, aby nevhodné příspěvky smazala.