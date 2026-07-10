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Macinka po summitu NATO jede do Říma, bude jednat o rozšíření EU na Balkáně

Matěj Svěrák
  6:00
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka na summitu NATO v Ankaře (7. července 2026)
Tisková konference před odletem české delegace na summit NATO v Ankaře. Zleva...
Česká delegace před odletem na summit NATO. (7. července 2026)
Vicepremiér Petr Macinka (Motoristé) s šéfkou Úřadu vlády Tünde Barthou a...
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Od našeho zpravodaje v Itálii - Ministr zahraničí Petr Macinka po summitu NATO v turecké Ankaře navštíví v pátek Řím, kde proběhne zasedání skupiny Přátel Západního Balkánu. Toto uskupení dlouhodobě podporuje rozšíření Evropské unie o další státy v jihovýchodní Evropě. Macinka už v minulosti těmto státům přislíbil podporu v jejich přístupovém procesu.

„Česká diplomacie podporuje evropskou integraci zemí západního Balkánu, kterou považuje za důležitý příspěvek ke stabilitě a bezpečnosti Evropy,“ informuje resort zahraničí o páteční cestě do Itálie.

Diskuse se podle českého ministerstva zaměří především na další budoucnost rozšiřování Evropské unie, s čímž souvisí i posilování evropské odolnosti v oblasti potravinového zabezpečení.

Skupinu Přátel Západního Balkánu kromě Česka a Slovenska tvoří ještě Rakousko, Chorvatsko, Řecko, Itálie a Slovinsko. Ve společné květnové deklaraci ministři zahraničí uvedených zemí kromě jiného označili za důležité, aby se EU připravovala na přistoupení nových členů i v souvislosti s jednáními o svém novém sedmiletém rozpočtu.

Květnová schůzka proběhla na Slovensku v Bratislavě a zúčastnili se jí také zástupci Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Severní Makedonie či Srbska a Kosova, jehož nezávislost Slovensko nadále neuznává.

Summit: Zbraně pro Ukrajinu, Pavel na večeři

Pátečního setkání v Římě se Macinka účastní poté, co společně s premiérem Andrejem Babišem a ministrem obrany Jaromírem Zůnou vyrazil na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Tohoto setkání se po vleklém sporu s Macinkou zúčastnil také český prezident Petr Pavel, který na summit zamířil na základě předběžného opatření, jež vydal Ústavní soud.

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„Myslím, že obsah summitu je daný. Panu prezidentovi držíme palce, ať si to užije a přiveze si domů spousty fotografií,“ rýpl si do Pavla Macinka ještě před samotným odletem. Pavel na summit odletěl asi o hodinu později vládním speciálem. V úterý se prezident zúčastnil neformální večeře lídrů, kam ho pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Macinka v minulosti, kvůli sporům s Pavlem, avizoval, že hlava státu nebude u žádného oficiálního jednání u hlavního stolu, byť je v Česku ústavní jedničkou. Po Pavlově oznámení o účasti na večeři šéf české diplomacie podotkl, že o pozvánce pro českého prezidenta ministerstvo zahraničí vědělo.

Ministr zahraničí a šéf vládní strany Motoristé sobě před odletem na summit rovněž oznámil, že Česko přesměruje peníze do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL). Tímto postojem ale Macinka zaskočil koaličního partnera a šéfa SPD Tomia Okamuru, který sdělil, že SPD s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a chce to řešit na páteční koaliční radě, na níž ale Macinka nebude, jelikož je v Itálii.

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Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi až dosud nebylo.

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