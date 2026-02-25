Žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který chce být svobodný, míní Macinka

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
„Jsme zde, v instituci vytvořené k ochraně míru. A přesto už čtyři roky sledujeme otevřenou agresi proti suverénnímu státu, kterou se zdá nemožné zastavit,“ řekl šéf české diplomacie v projevu. Připomněl přitom berlínskou zeď, která v minulém století „oddělovala svobodu od útlaku“.
„Teď (tato zeď) stojí na Ukrajině. Má podobu frontové linie. Podobu okupovaných měst. Podobu dětí, které se učí rozpoznávat zvuk raket dříve, než se naučí písmena,“ pokračoval český ministr a připomněl výrok někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana, který v roce 1987 vyzval Moskvu ke stržení berlínské zdi.
„Myslím, že bychom nyní měli vyslat stejnou zprávu (ruskému) prezidentovi (Vladimirovi) Putinovi. Pane Putine, ukončete tuto válku,“ prohlásil Macinka.
Ruská válka proti Ukrajině podle něj není jen o území. „Je o základním principu: zda mají národy právo rozhodovat o své vlastní budoucnosti, anebo zda o jejich osudu rozhoduje síla zbraní,“ řekl šéf české diplomacie.
Ukončete válku, žádná velmoc nevyhraje boj s realitou, vyzval Macinka v OSN Rusko
Ukrajina podle něj nebrání jen sama sebe, ale brání myšlenku, že suverenita má význam. „Že svoboda není páka k vyjednávání. Že agrese nesmí být odměňována,“ dodal. Česko má podle něj takovou zkušenost. „Víme, co to znamená, když o vašem osudu rozhodují jiní. Víme, že ustupování agresi nepřináší mír – pouze oddaluje další konflikt,“ řekl český ministr zahraničí.
Historie podle něj přináší lekci v tom, že žádná okupace netrvá věčně, žádná zeď nestojí věčně a žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný. „Je mi líto, že (ruský velvyslanec při OSN Vasilij) Něbenzja odešel z této místnosti, protože bych rád, aby řekl svým lidem, Rusům v Moskvě, aby zastavili tuto válku a dali míru šanci,“ uvedl ministr.
Mír podle něj začíná rozhodnutím. „Agrese není známkou síly. Je to přiznání strachu,“ pokračoval šéf české diplomacie. „Dnes nejde jen o Ukrajinu. Jde o vzkaz, který vysíláme světu. Zda řekneme, že se válka vyplatí. Anebo, že civilizovaný svět stojí na straně obětí, nikoliv agresorů,“ doplnil. Vyzval také vyčerpání všech diplomatických možností pro dosažení spravedlivého a trvalého míru.
O něco dříve, na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině, Macinka mimo jiné řekl, že Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní. Ve svém vystoupení oslovil ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.