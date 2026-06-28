Delegaci na summit NATO povede Babiš, řekl Macinka. V debatě urážel Pavla

„S definitivním seznamem delegace seznámím veřejnost v pondělí po jednání vlády,“ řekl ministr na otázku, zda prezidenta doakreditoval. O sestavě je podle něj nicméně informován předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Ten v neděli na sociálních sítích řekl, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu.
Podle Macinky však Ústavní soud svým předběžným opatřením nezrušil platné usnesení vlády. „Zůstane to tak, že šéf delegace bude pan předseda vlády,“ řekl. Prezident už dříve uvedl, že v čele delegace by měla být hlava státu.
„Vím, kdo dostane jakou pozvánku,“ uvedl ministr zahraničí. Po několika dnech, kdy odmítal říct, zda akreditaci hlavy státu poslal, tak nakonec nepřímo Pavlovu účast v delegaci potvrdil.
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Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident
Zařadit hlavu státu do delegace uložil vládě předběžným opatřením ve středu Ústavní soud. Vláda původně s účastí Pavla nepočítala. Macinka ho označoval za lídra opozice, kterému nikdy účast nepodepíše. Čas doakreditovat členy delegace vypršel v pátek.
„Kdyby se pan prezident zbláznil ještě víc, tak by mohl jet třeba jednat s Putinem,“ podotkl Macinka s tím, že „díky panu prezidentovi budeme za pitomce“. Taková slova jsou podle předsedy ODS nehorázná. „Zamyslete se,“ vzkázal mu. Kupka nechápe, proč nedokáže Macinka napřímo říci už nyní, zda Pavel na summit pojede. Hrají podle něj jen zbytečné divadlo.
„Cirkus Macinka,“ glosoval Hřib
„Opět se bavíme o dalším dějství cirkusu Macinka,“ glosoval šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Za vším podle něj stojí jen uražené ego Motoristů kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. Předběžné opatření Ústavního soudu vítá. „Prezident je ten, kdo reprezentuje zemi navenek. Ústavní soud tak řekl: ‚Žádné prudké pohyby. Zachovejte zvyklosti a my o tom ještě rozhodneme,‘“ dodal Hřib.
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Podle Schillerové je nutné rozhodnutí soudu respektovat. „To ale neznamená, že ho nelze kritizovat,“ dodala. Veřejnost se ale podle ní v pondělí dozví, že prezident na summit NATO akreditován je.
„Zbytečná třenice,“ míní Zůna
„V Alianci jsem působil a nikdy nebylo optimální, že Česká republika tam byla zastupována někdy ve dvou, někdy v jednom, podle toho jaké byly dané okolnosti v daném momentu,“ uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v debatě České televize s tím, že zavedená praxe není vždy nejvhodnějším řešením, pokud jde o Alianci.
Dodal, že nastala doba, kdy je potřeba, aby na summitu NATO zastupoval stát ten, kdo nese primární odpovědnost. „V případě České republiky, která má parlamentní demokracii, je to premiér,“ doplnil.
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Podle ministra obrany je tato „třenice“ zbytečná a Severoatlantická aliance stojí na rozcestí před jejím dalším strategickým vývojem. „Přítomnost prezidenta tomu neuškodí, ale jako Česká republika jsme již mohli v této věci rozhodnout a do budoucna konat tak, aby zastoupení České republiky bylo takové, jaká je dělba odpovědností v našem politickém systému.“
Předseda strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel se Zůnou v klíčovosti summitu v Ankaře nesouhlasil. „Současný prezident republiky je člověk, který má v NATO velkou autoritu, má zkušenosti, což jako voják a generál můžete potvrdit, a má mezi našimi partnery respekt,“ doplnil. Spor označil za „žabomyší války“. Podle jeho slov se do konfliktu zapojila celá vláda a Česká republika si před summitem utrhla ostudu.
S tím však Zůna nesouhlasil, podle něj se jedná o politické klišé. „Bavme se věcně. Já jsem člověk, který je věcný. Vláda určitě neměla zájem o tento střet,“ řekl. Důvodem, proč vláda prezidenta jako účastníka delegace nejmenovala, je podle něj to, že tuto diskusi neotevřela, doplnil.
„Otevřel ji prezident, který hned po volbách sdělil, že se bude vůči této vládě vymezovat, a činí tak jakoby doposud. Vláda určitě měla zájem na tom, aby se jednalo, aby se došlo ke shodě těch nejvyšších ústavních činitelů. Ale byl to prezident, který k této dohodě nechtěl přistoupit,“ sdělil ministr. Podobu dohody však nezná.