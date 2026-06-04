Blíží se doba, kdy musíte definitivně rozhodnout o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Kdy to bude? A pojede prezident Petr Pavel, protože třeba podle víkendové zprávy ČT to Andrej Babiš nevyloučil.
Vím, že je určitý okruh lidí okolo prezidenta a na něj napojených neziskovek, nátlakových organizací a blogů, kteří neřeší nic jiného. Realita je ale taková, že podstatný je mandát, se kterým tam delegace pojede, samotné složení delegace je jen součástí toho mandátu. Summitu předcházejí dvě formální zasedání na úrovni ministrů. Jedno na úrovni ministrů zahraničí proběhlo ve švédském Helsingborgu, druhé na úrovni ministrů obrany proběhne na začátku druhé poloviny června v Bruselu. Utváří se tam obsah, agenda, organizace a vše, co se summitu týká.
Musím přiznat, že v české politice existuje řada lidí, kterými upřímně pohrdám.