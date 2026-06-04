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Pavel je obvykle mimo realitu. Macinka o cestě na summit NATO, Číně i placení ČT

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Petr Kolář
Vztahy ministerstva zahraničí a prezidenta jsou podle Petra Macinky na bodu mrazu. „Mně to může být v podstatě jedno, ale nepochybně to komplikuje život jemu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz. Prozrazuje také, co je pravdy na chystané rošádě ve vládě, co si myslí o lidech, kteří mu vyčítají aroganci, i to, proč přes ministra Klempíře nejede vlak.

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Blíží se doba, kdy musíte definitivně rozhodnout o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Kdy to bude? A pojede prezident Petr Pavel, protože třeba podle víkendové zprávy ČT to Andrej Babiš nevyloučil.
Vím, že je určitý okruh lidí okolo prezidenta a na něj napojených neziskovek, nátlakových organizací a blogů, kteří neřeší nic jiného. Realita je ale taková, že podstatný je mandát, se kterým tam delegace pojede, samotné složení delegace je jen součástí toho mandátu. Summitu předcházejí dvě formální zasedání na úrovni ministrů. Jedno na úrovni ministrů zahraničí proběhlo ve švédském Helsingborgu, druhé na úrovni ministrů obrany proběhne na začátku druhé poloviny června v Bruselu. Utváří se tam obsah, agenda, organizace a vše, co se summitu týká.

Musím přiznat, že v české politice existuje řada lidí, kterými upřímně pohrdám.

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