Poteče zelená krev. Chceme porazit ODS a vládnout, říká šéf Motoristů Macinka

Na politické scéně je nová strana, která má po svém sobotním kongresu víc členů než donedávna vládní Piráti. Motoristé po zisku více než deseti procent v eurovolbách cílí na výsledek, který by je po podzimních volbách do Sněmovny pasoval na partnery Babišova hnutí ANO v příští vládě. O případné kandidatuře Filipa Turka, dalších lídrech a o tom, co by ve vládě chtěli dělat, mluví šéf Motoristů Petr Macinka.