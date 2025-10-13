Horší je Bartoš s teroristickou Antifou než Turkův humor, zaútočil Macinka

  19:27
Předseda Motoristů Petr Macinka zaútočil na exšéfa Pirátské strany Ivana Bartoše. Když se v pondělí znovu zastával čestného prezidenta hnutí Filipa Turka, který čelí kritice kvůli údajným rasistickým výrokům z minulosti, označil Bartošovu minulost za mnohem horší. Podle Macinky šlo v případě Turka o „nevhodný černý humor“, zatímco Bartošovo mládí je spojené s „teroristickým“ hnutím Antifa.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října...

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pirátský šéf Ivan Bartoš se o modernizaci jednoho starého rčení ještě z dob...
Účastníci protidemonstrace s názvem „Za svobodu, naši i vaši“, kterou pořádá...
Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24....
Antifašisté při protestu v kalifornském Berkeley (27. srpna 2017).
25 fotografií

Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Sám v pondělí připustil, že na sociální sítě psal „mnoho blbostí“ v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já nejraději nafackoval. Uvedl, že homosexuálové a Romové patří mezi jeho nejbližší přátele a omluvil se komukoli, koho se mohly úryvky starších vyjádření dotknout.

Jako určitý typ humoru jeho příspěvky vnímá také Macinka, který se svého vnitrostranického kolegy zastává. „Jedna věc je nevhodný černý humor se zpožděním 15 let. Mně třeba vadilo daleko víc, že tři roky byl vicepremiérem Ivan Bartoš, který se ne v humoru, ale zcela vážně účastnil akcí teroristické organizace Antifa, podporoval vystupování z NATO a tak dále,“ uvedl Macinka.

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Bartoš se v minulosti i k Antifě hlásil, s její vlajkou byl vyfocen. Snímek se ve veřejném prostoru naposledy objevil před volbami v roce 2018, kdy Piráti pracně vysvětlovali, že Bartoš si vlajku pořídil jako suvenýr.

„Ivan Bartoš není a nikdy nebyl členem organizace Antifa. Vlajku, kterou vlastní, koupil v berlínské čtvrti Kreuzberg a považuje ji za historický symbol odporu německé společnosti proti nacismu,“ uvedla tehdy strana na svém webu.

„Dnes žijeme v době, kdy je být rasistou společensky přijatelné, ale člověk vyfocený s antifašistickým symbolem jej musí vysvětlovat veřejnosti, jako kdyby snad šlo o něco, za co by se měl stydět,“ komentoval Bartoš situaci v roce 2018.

Antifašistická akce

Ve svém výroku se Macinka odvolal na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Antifu označil za teroristickou organizaci letos v září – a to přesto, že to fakticky není možné. Seznam domácích teroristů ve Spojených státech totiž neexistuje. Brněnský politolog Miroslav Mareš k tomu dále dodal, že v Evropské unii Antifa na seznamu teroristických organizací rovněž není.

„Velice záleží na úhlu pohledu. Na takzvaném seznamu teroristických organizací Evropské unie Antifa není. Ale administrativa (amerického prezidenta) Donalda Trumpa ji za domácí teroristickou organizaci označuje,“ uvedl Mareš.

Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací

Podle Mareše je v českém kontextu nutné rozlišovat mezi obecnějším hnutím Antifa a konkrétní skupinou Antifašistická akce, jejíž symbol Bartoš používal. „Antifa je širší hnutí, pod kterým se seskupují různě militantní skupiny. Konkrétně Antifašistická akce byla v několika zprávách o extremismu uvedena jako příklad levicového extremismu,“ dodal Mareš.

Antifa (Antifašistická akce) je označení pro volné sdružení extrémně levicových skupin. Ty samy ale takové označení odmítají. Místo cestou politických reforem požadují změny okamžitým zákrokem a v některých případech sahají k násilí. Antifa někdy vystupuje militantně a za protivníky považuje nejen krajní pravici, ale i konzervativce, kapitalistický systém či nadnárodní koncerny.

13. října 2025  19:27





Další weby

