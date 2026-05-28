Česko by se mohlo podílet na výrobě zbraní pro USA, řekl Macinka

Autor: ,
  10:28
Spojené státy by mohly podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) poskytnout českým firmám své technologie a know-how pro výrobu zbraní. Česko by se tak podílelo na doplňování americké zbrojní kapacity. Macinka to řekl ve Washingtonu po jednání s poradcem pro národní bezpečnost amerického viceprezidenta J. D. Vance Andrewem Bakerem.
Ministr zahraničí Petr Macinka se v Bílém domě setkal se zástupcem poradce pro národní bezpečnost a hlavním poradcem viceprezidenta Andrewem Bakerem. (27. května 2026) | foto: Ministerstvo zahraničních věcí

Česká vláda si podle Macinky s americkou administrativou politicky i ideologicky rozumí, což jí dává výhodu pro rozvoj vzájemných vztahů nad rámec běžné politické agendy. „Máme shodný pohled na svět, který třeba oni nemají úplně se všemi politiky z Evropy nebo se všemi vládami Evropy. S námi ho mají a proto ta debata je zajímavá,“ řekl Macinka.

Zmínil program, ve kterém si Američané vybírají spojenecké země, kde by mohli doplnit svou zbrojní kapacitu. „Což je obrovská příležitost pro české firmy a pro český zbrojní průmysl, kdy Američané jsou ochotni nám poskytnout nějaké technologie a nějaké know-how k tomu, aby byly tyto věci vyráběny v českých společnostech a tím doplňovali tu kapacitu, kterou třeba oni mají teď nedostatečnou,“ uvedl ministr.

Macinka v OSN vyzval velmoci k omezení moci. Připomněl limity i malé státy

Macinka je ve Spojených státech od úterý, kdy v New Yorku promluvil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Následně se přesunul do Washingtonu, kde se setkal s Bakerem nebo se zástupci think-tanku The Heritage Foundation. Ve čtvrtek by měl mít v programu jednání na amerických ministerstvech zahraničí a obrany.

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po třinácti letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu...

Obyvatelé německého města Eggenfelden zůstali v šoku, když se před místním finančním úřadem objevila replika nechvalně proslulé vstupní brány do koncentračního tábora v Osvětimi. Detailně zpracovanou...

Přední slovenský multižánrový festival Pohoda nemá jistotu, že bude moci v příštích letech pokračovat na letišti v Trenčíně. Ministr obrany Robert Kaliňák to zdůvodnil rozšiřováním aktivit místních...

Jednání Sněmovny začalo ve čtvrtek ráno pravidelnými interpelacemi na premiéra Andreje Babiše a další členy vlády. Ve vládních lavicích je ale téměř prázdno, a tak poslanci projednávání písemných...

Největším problémem českého hospodářství je podle Filipa Dvořáka, znovuzvoleného viceprezidenta Hospodářské komory České republiky, nepředvídatelnost vývoje, přebujelá byrokracie a systém dotací,...

Přísloví praví, že když dva dělají totéž, není to totéž. Ale když totéž dělají tři, čtyři, deset filmařů, pak se nutně připravují o tajemství a vystavují srovnání. Což je případ autorské novinky...

V Bangladéši se před muslimským Svátkem oběti (íd al-adhá) dočkal nečekané záchrany albínský buvol s blond hřívou přezdívaný Donald Trump. Mohutné zvíře, které se stalo hvězdou sociálních sítí, mělo...

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou psů, kteří se podle oznamovatelky otrávili sinicemi, když se napili vody z přehrady. Z dosud provedeného šetření to...

Ve veřejném prostoru opoziční politici a jim blízcí novináři znovu šíří ohraný a především zcela lživý narativ, že naše vláda chce zadlužovat zemi. Je to naprostá hloupost. Naopak – děláme vše pro...

V kritickém stavu převáželi záchranáři ve středu odpoledne do nemocnice třiašedesátiletého muže. V zahradním sklípku, který je částečně zahlouben do skalní stěny, na něj spadla dobetonovaná část....

