Medaili za zásluhy o diplomacii ministerstvo zahraničí uděluje osobnostem a institucím, které se významně zasloužily o mimořádný přínos v oblasti diplomacie a za dlouhodobé úsilí při podpoře zahraničních vztahů České republiky s dalšími zeměmi.
Eva Filipi působila v čele českého zastupitelského úřadu v syrském Damašku od roku 2010 do roku 2023, čímž se stala nejdéle sloužící českou velvyslankyní na jednom postu.
|
Velvyslankyně Filipi po třinácti letech končí v Sýrii, vyznamenal ji Asad
„Návrat z maskulinního světa Blízkého východu byl pro mě poměrně traumatický. Pan ministr mě tímto oceněním vyléčil,“ poděkovala Macinkovi Filipi.
Česká ambasáda v Sýrii zůstala v provozu i během tamní občanské války, zatímco většina západních států své diplomatické mise uzavřela. Česká republika v té době prostřednictvím velvyslanectví v Damašku zastupovala také zájmy některých partnerských zemí včetně Spojených států amerických.
Eva Filipi v roce 2016 obdržela od prezidenta Miloše Zemana při příležitosti svátku Dne vzniku samostatného československého státu Medaili Za zásluhy I. stupně. V listopadu 2023 jí ministryně obrany Jana Černochová udělila Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně za významné zásluhy v oblasti diplomacie a mezinárodní bezpečnosti. V červnu 2024 pak převzala Cenu Arnošta Lustiga za rok 2023, která se uděluje osobnostem přispívajícím k rozvoji celospolečenských hodnot.
Jedna mise, různé ohlasy
Filipi dlouhodobě prosazovala, že diplomatická přítomnost má smysl i v krizových zemích a že přímý kontakt s místními aktéry je důležitý pro porozumění vývoji v regionu. Tento přístup jí přinesl respekt části odborné veřejnosti, ale zároveň i kritiku.
Pozornost vzbudil zejména závěr její diplomatické mise v roce 2023, kdy dostala a převzala státní vyznamenání od syrského prezidenta Bašára Asada.
|
Válka v Sýrii byla mocenská. Svoji ruku bohužel přiložil i Západ, říká Eva Filipi
Ministerstvo zahraničí tehdy uvedlo, že vyznamenání nebylo iniciováno českou stranou. „Šlo o standardní závěrečné protokolární přijetí na syrském MZV. Dramaturgie a podrobnosti akce jsou plně v režii hostitelské země,“ vysvětlil mluvčí resortu Daniel Drake.
Filipi v minulosti opakovaně odmítla, že by tento krok znamenal politickou podporu syrskému režimu.
Napjatější vztahy mezi velvyslankyní a vedením ministerstva se objevily i později, zejména v souvislosti s jejími mediálními vystoupeními k vývoji v Sýrii a k české zahraniční politice. Resort se pod vedením tehdejšího ministra zahraniční Jana Lipavského v jednom z případů veřejně ohradil proti části jejích výroků.
„Obtížně chápu, proč se vám nedostalo takového přijetí jaké byste si zasloužila. Stát má povinnost vážit si svých diplomatů a diplomatek,“ uvedl v úterý při slavnostním předávání ministr Macinka.
|
„Asad byl chřipka, dnešní vláda rakovina.“ Diplomatka o Sýrii i Iráku, kde ji měli zabít
Medaili Za zásluhy o diplomacii ministerstvo zahraničí uděluje od roku 2019 jednotlivcům i institucím za mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou diplomacii a zahraniční politiku, či mimořádné zásluhy při rozvoji mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a jinými státy nebo mezinárodními organizacemi.
V minulosti jej získaly například bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nebo slovenská diplomatka Magda Vašáryová.
PhDr. Eva Filipi (82)
|
15. července 2024