Dominika Hovadová
  11:59
Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý v Černínském paláci udělil medaili bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Resort tím podle Macinky ocenil její dlouholetou službu a práci v krizovém regionu. Filipi patřila k nejdéle sloužícím českým velvyslancům na jednom postu.
Medaili za zásluhy o diplomacii ministerstvo zahraničí uděluje osobnostem a institucím, které se významně zasloužily o mimořádný přínos v oblasti diplomacie a za dlouhodobé úsilí při podpoře zahraničních vztahů České republiky s dalšími zeměmi.

Eva Filipi působila v čele českého zastupitelského úřadu v syrském Damašku od roku 2010 do roku 2023, čímž se stala nejdéle sloužící českou velvyslankyní na jednom postu.

„Návrat z maskulinního světa Blízkého východu byl pro mě poměrně traumatický. Pan ministr mě tímto oceněním vyléčil,“ poděkovala Macinkovi Filipi.

Česká ambasáda v Sýrii zůstala v provozu i během tamní občanské války, zatímco většina západních států své diplomatické mise uzavřela. Česká republika v té době prostřednictvím velvyslanectví v Damašku zastupovala také zájmy některých partnerských zemí včetně Spojených států amerických.

Eva Filipi v roce 2016 obdržela od prezidenta Miloše Zemana při příležitosti svátku Dne vzniku samostatného československého státu Medaili Za zásluhy I. stupně. V listopadu 2023 jí ministryně obrany Jana Černochová udělila Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. stupně za významné zásluhy v oblasti diplomacie a mezinárodní bezpečnosti. V červnu 2024 pak převzala Cenu Arnošta Lustiga za rok 2023, která se uděluje osobnostem přispívajícím k rozvoji celospolečenských hodnot.

Jedna mise, různé ohlasy

Filipi dlouhodobě prosazovala, že diplomatická přítomnost má smysl i v krizových zemích a že přímý kontakt s místními aktéry je důležitý pro porozumění vývoji v regionu. Tento přístup jí přinesl respekt části odborné veřejnosti, ale zároveň i kritiku.

Pozornost vzbudil zejména závěr její diplomatické mise v roce 2023, kdy dostala a převzala státní vyznamenání od syrského prezidenta Bašára Asada.

Ministerstvo zahraničí tehdy uvedlo, že vyznamenání nebylo iniciováno českou stranou. „Šlo o standardní závěrečné protokolární přijetí na syrském MZV. Dramaturgie a podrobnosti akce jsou plně v režii hostitelské země,“ vysvětlil mluvčí resortu Daniel Drake.

Filipi v minulosti opakovaně odmítla, že by tento krok znamenal politickou podporu syrskému režimu.

Napjatější vztahy mezi velvyslankyní a vedením ministerstva se objevily i později, zejména v souvislosti s jejími mediálními vystoupeními k vývoji v Sýrii a k české zahraniční politice. Resort se pod vedením tehdejšího ministra zahraniční Jana Lipavského v jednom z případů veřejně ohradil proti části jejích výroků.

„Obtížně chápu, proč se vám nedostalo takového přijetí jaké byste si zasloužila. Stát má povinnost vážit si svých diplomatů a diplomatek,“ uvedl v úterý při slavnostním předávání ministr Macinka.

Medaili Za zásluhy o diplomacii ministerstvo zahraničí uděluje od roku 2019 jednotlivcům i institucím za mimořádný nebo dlouhodobý přínos pro českou diplomacii a zahraniční politiku, či mimořádné zásluhy při rozvoji mezinárodních vztahů mezi Českou republikou a jinými státy nebo mezinárodními organizacemi.

V minulosti jej získaly například bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg nebo slovenská diplomatka Magda Vašáryová.

PhDr. Eva Filipi (82)

Eva Filipi, bývalá velvyslankyně v Sýrii
  • V roce 1967 vystudovala obor Blízkovýchodní studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
  • Pracovní kariéru začínala v letech 1968 až 1969 jako novinářka se specializací na česko-arabské vztahy v Československém rozhlase v sekci zahraniční služby.
  • V letech 1991 až 1996 byla chargé d’affaires ČR v Iráku, mezi roky 1997 až 2002 velvyslankyně ČR v Libanonu, v období 2004 až 2010 v Turecku a v letech 2010 až 2023 v Sýrii.
  • Je vdaná a má jednu dceru. Z cizích jazyků hovoří anglicky, arabsky, turecky, francouzsky a německy.

