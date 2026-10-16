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Macinkova letenka na shromáždění OSN stála téměř 200 tisíc, sám vyzývá k šetření

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  16:04
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) odvolil na Základní a mateřské škole Grafická na Praze 5. Volby označil za důležité. (9. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zaplatil za zpáteční letenku do New Yorku na Valné shromáždění OSN téměř 200 tisíc korun. Cestoval obchodní třídou jako jediný z ministerstva. Pět jeho zbylých kolegů letělo ekonomickou třídou. Vyplývá to z dokumentů, které ministerstvo poskytlo serveru iROZHLAS.cz.

Macinka byl jediným pracovníkem ministerstva, který na jednání OSN cestoval obchodní třídou. Zbylých pět členů delegace letělo v ekonomické třídě, za jejich letenky resort zaplatil celkem 164 481 korun. „MZV sděluje, že zaplatilo 361 928 korun. Zakoupilo jednu do obchodní a pět do ekonomické třídy,“ uvedl resort pro iROZHLAS.cz.

Ministr přitom cestu do Spojených států původně mohl absolvovat vládním speciálem společně s prezidentem Petrem Pavlem. Nakonec ale zvolil komerční linku. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Adama Čörgőa to dávalo ekonomický smysl, protože Macinka se vracel dříve než prezident a resort by mu musel zajistit jednosměrnou letenku. Ta by podle mluvčího vyšla dráž než zpáteční.

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Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření, proč Macinka zvolil právě obchodní třídu a zda byla cena letenky přiměřená, ministra i resort zahraničních věcí. Do vydání článku nereagovali.

„Neměl dělat ciráty a letět s prezidentem“

Suma za zpáteční letenku zaskočila i Macinkovo předchůdce Jana Lipavského (za ODS). „Je evidentní, že cena je oproti průměru několikanásobně vyšší. Ale proč, to nedokážu vysvětlit,“ uvedl s tím, že on sám na loňské jednání vrcholného orgánu OSN cestoval na palubě vládního speciálu s Pavlem. „Neměl dělat ciráty a měl normálně letět s prezidentem,“ dodal.

Sám Macinka přitom tento týden pro Seznam Zprávy uvedl, že většinou cestuje komerčními linkami, protože jsou výrazně levnější než vládní speciál.

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Macinka po nástupu do funkce opakovaně zdůrazňoval, že stát musí šetřit. „No, nejsou peníze ani na méně zásadní věci,“ uvedl například v lednu v souvislosti s výdaji na zahraniční rozvojovou pomoc.

Pozornost v posledních dnech vzbudila i soukromá cesta prezidenta Pavla do Maroka. Prezident v pátek oznámil, že ho lety spojené s dovolenou stály celkem 456 tisíc korun. Z toho 15 tisíc eur, tedy zhruba 365 tisíc korun, zaplatil za rychlou cestu do Česka, aby mohl hlasovat v komunálních volbách. Podle prezidentské kanceláře hradil náklady ze soukromých peněz, případně se o ně dělil s dalšími účastníky.

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