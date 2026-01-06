Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru

Autor: ,
  17:03aktualizováno  17:22
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v ČR. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. Řešili také reakce na projev šéfa Sněmovny Tomia Okamury.
Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. (4. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Macinka (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před zasedáním vlády, na které se...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)
Na Hrad k prezidentu Petru Pavlovi dorazil i poslední dnešní kandidát, Petr...
12 fotografií

Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v ČR Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa Sněmovny a předsedy SPD Okamury.

Záležitost si vyjasnili. „Věc považuji za uzavřenou. Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil Macinka.

Macinka si pozval ukrajinského velvyslance. Nemá nás poučovat, řekl Babiš

Ukrajinský ministr ho pozval na Ukrajinu. „Pan Macinka potvrdil svou cestu v nejbližší době. Těším se, až budu moci svého českého kolegu přivítat v Kyjevě,“ uvedl Sybiha.

Macinku také informoval o tom, že Ukrajina má zájem na obranné spolupráci s Českem i na podílu Česka do obnovy Ukrajiny. Mluvili také o situaci na bojišti ve válce s Ruskem a ruských útocích na ukrajinský energetický systém. „Mluvili jsme o úsilí dosáhnout míru a shodli jsme se na tom, že neexistuje alternativa než donutit Rusko, aby svoji agresi co nejdříve zastavilo,“ napsal na síť X.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Ten se na první oficiální zahraniční cestu tradičně vydá na Slovensko, sousední zemi navštíví tento čtvrtek.

Na Ukrajinu dostal pozvání také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.

Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Nepřijatelné, spražil Okamuru velvyslanec

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč v reakci na projev uvedl, že Okamurovy výroky proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná.

Na jeho slova následně reagoval také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uvedl Stefančuk na síti X.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru

Petr Macinka (Motoristé) odpovídá novinářům na dotazy po skončení schůzky s...

Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to v úterý po telefonátu s ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o...

6. ledna 2026  17:03,  aktualizováno  17:22

Požár na pražském sídlišti, hasiči evakuovali celý panelák

Požár v úložném prostoru v panelovém domě v ulici Jílovská, Praha 4. (6. ledna...

K požáru v úložném prostoru panelového domu v Praze 4 dnes odpoledne vyjížděli hasiči. Vyhlásili druhý stupeň poplachu a celý dům v Jílovské ulici na sídlišti Lhotka evakuovali. Při incidentu se...

6. ledna 2026  16:07,  aktualizováno  16:54

Postavte se Trumpovi a zachraňte nás, vyzývá americký generál Evropu

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Vysloužilý americký generál Ben Hodges vyzval evropské země, aby se postavily „pevně a jednotně“ vládě Donalda Trumpa. V souvislosti s obavami o budoucnost Grónska varoval, že USA už nejsou...

6. ledna 2026  16:49

ANALÝZA: Čína se plašit nebude, ani po Venezuele. Vytěží ale další body pro sebe

Premium
Čínský prezident Si Ťin-pching (31. prosince 2025)

Mohla by Trumpova „speciální operace“ ve Venezuele povzbudit Čínu k invazi na Tchaj-wan? Podle expertů Peking svou strategii nezmění.

6. ledna 2026  16:38

OBRAZEM: Mráz kouzlí na Dolní Moravě, zasněžovač zachytil i padající meteorit

Horský resort je kromě dvou svahů plně v provozu. Na zprovoznění čeká mimo jiné...

Už druhým dnem svírají Českou republiku třeskuté mrazy, které v kombinaci se sněhem umocňují přírodní krásy. V Pardubickém kraji je už druhý den nejchladněji v jeho východním cípu. Minimální teplota...

6. ledna 2026  16:24

Babiš dorazil do Paříže na jednání koalice ochotných, Rubio nepřijel

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...

Od naší zpravodajky v Paříži Premiér Andrej Babiš se účastní jednání lídrů takzvané koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu napadenou Ruskem. V Elysejském paláci ho vítal francouzský prezident Emmanuel Macron. „Jsem...

6. ledna 2026,  aktualizováno  16:21

Kyberšmejdi lákají na peníze od VZP. Chtějí údaje o platební kartě s cílem krást

ilustrační snímek

Má to vypadat jako lákavý a snadný způsob, jak přijít k nečekaným penězům od Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojišťovna ale varuje, že ve skutečnosti jde o další silnou vlnu útoků kyberšmejdů,...

6. ledna 2026  16:19

V josefovské pevnosti hořel přístřešek, plošinu nemohli hasiči použít

V pevnosti v Josefově na Náchodsku hořel přístřešek, škoda je nízká. (5. ledna...

V pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku hořelo. Požár vznikl v přístřešku v obytném domu v Okružní ulici. Hasiči zasáhli včas, takže oheň do podkroví nepronikl. Příčinou se zabývá vyšetřovatel.

6. ledna 2026  16:18

RECENZE: Táta, co tu nebyl. Triumfující Skarsgård míří v Citové hodnotě k Oscaru

70 % Premium
Stellan Skarsg&#229;rd a Elle Fanningová ve filmu Citová hodnota

Po Velké ceně z Cannes a sbírce nominací na Zlaté glóby i Evropské filmové ceny nejspíše novinka kin Citová hodnota promluví i do oscarových šancí. Zejména díky hercům od Elle Fanningové po Stellana...

6. ledna 2026

Jsme šťastní, ale bojíme se ven. Caracas obsadily milice a policie, represe zesílily

Každodenní život ve venezuelském Caracasu poté, co americké síly zajaly tamního...

Ve Venezuele jsou si lidé po americkém únosu prezidenta Nicoláse Madura jistí jednou věcí – represe neskončily, naopak ještě zesílily. V Caracasu hlídkují policisté s automatickými zbraněmi i...

6. ledna 2026  15:31,  aktualizováno  15:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Kubě jde do tuhého. Zbídačenému ostrovu hrozí po pádu Madura kolaps

Premium
Kubánský prezident Miguel Diaz-Canel na mítinku proti americké intervenci ve...

Čtvrt století se mezi Kubou a Venezuelou rozprostíralo „moře přátelství“. Plavily se přes něj tankery s ropou, druhým směrem mířili lékaři a bezpečnostní poradci. Jenže soudružskou družbu o víkendu...

6. ledna 2026  15:48

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Bruslení na zamrzlém rybníce.

Doslova mrazivé pátrání absolvovali v úterý policisté u Vranovské přehrady na Znojemsku, kde hledali muže, který se v pondělí nevrátil z bruslení. Neblahá předtucha se potvrdila, když pátrači...

6. ledna 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.