Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v ČR Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa Sněmovny a předsedy SPD Okamury.
Záležitost si vyjasnili. „Věc považuji za uzavřenou. Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil Macinka.
Macinka si pozval ukrajinského velvyslance. Nemá nás poučovat, řekl Babiš
Ukrajinský ministr ho pozval na Ukrajinu. „Pan Macinka potvrdil svou cestu v nejbližší době. Těším se, až budu moci svého českého kolegu přivítat v Kyjevě,“ uvedl Sybiha.
Macinku také informoval o tom, že Ukrajina má zájem na obranné spolupráci s Českem i na podílu Česka do obnovy Ukrajiny. Mluvili také o situaci na bojišti ve válce s Ruskem a ruských útocích na ukrajinský energetický systém. „Mluvili jsme o úsilí dosáhnout míru a shodli jsme se na tom, že neexistuje alternativa než donutit Rusko, aby svoji agresi co nejdříve zastavilo,“ napsal na síť X.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Ten se na první oficiální zahraniční cestu tradičně vydá na Slovensko, sousední zemi navštíví tento čtvrtek.
Na Ukrajinu dostal pozvání také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ řekl šéf Sněmovny.
Postavil se proti ukrajinskému členství v EU či pomáhání na dluh zemi, která se téměř čtyři roky brání ruské agresi. Vyjádřil se ostře i k prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí, mluvil v té souvislosti o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Nepřijatelné, spražil Okamuru velvyslanec
Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč v reakci na projev uvedl, že Okamurovy výroky proti Ukrajině a vedení ukrajinského státu jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná.
Na jeho slova následně reagoval také předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uvedl Stefančuk na síti X.