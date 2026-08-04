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Macinka odmítl, aby exministr Herman byl dál honorárním konzulem

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  20:49
Exministr kultury Daniel Herman při veřejném projednávání kandidatur na člena...

Exministr kultury Daniel Herman při veřejném projednávání kandidatur na člena Rady České televize v Senátu (28. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odmítl, aby bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) pokračoval jako honorární konzul Lichtenštejnska v Brně. Nepodepsal mu proto potřebný patent. Své rozhodnutí ministr zdůvodnil kontroverzemi spojenými s Hermanovou osobou.

Herman podle svých slov funkci honorárního konzula zastával pět let. Země jej požádala, aby ve funkci pokračoval i v dalším období, k čemuž byl bývalý ministr kultury připraven. K tomu však potřeboval souhlas české strany, jenž mu Macinka odmítl udělit. Se zjištěním přišel deník Blesk.

Kdo je honorární konzul

  • Honorární konzul není kariérním diplomatem.
  • Zpravidla jde o místní veřejně činnou osobnost nebo podnikatele, který zastupuje zájmy cizí země.
  • K výkonu funkce potřebuje souhlas hostitelského státu.

Lichtenštejnsko mi mandát prodloužilo a ministr Macinka s tím nevyslovil souhlas,“ řekl Herman pro deník Blesk s tím, že se o rozhodnutí českého ministra dozvěděl od lichtenštejnského velvyslance Simona Biedermanna. „Další kroky jsou v kompetenci ministerstev zahraničí obou zemí,“ uvedl exministr pro deník.

„Nepovažoval jsem za vhodné, aby tento člověk dále v té funkci působil,“ uvedl ministr pro Blesk. Doplnil, že kvůli kontroverzím, které podle něj Hermana dlouhodobě provázejí, nechtěl připojit svůj podpis pod jeho konzulský patent.

Lichtenštejnskou stranu prý zároveň ujistil, že jde výhradně o personální rozhodnutí, které vztahy mezi oběma zeměmi neovlivní. Lichtenštejnsko tak bude muset pro brněnský konzulát vybrat jiného zástupce.

Macinka následně své rozhodnutí okomentoval také na Facebooku. „Panu Hermanovi přeji mnoho štěstí v jeho dalším – již zcela soukromém – působení,“ napsal.

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Blesk v souvislosti s Macinkovým rozhodnutím připomněl také Hermanův výrok z března 2021. Tehdy na sociální sítě Herman mylně napsal, že bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt, jenž prodělal těžkou mrtvici, zemřel. Herman se za výrok následně omluvil a vysvětlil, že dostal nesprávnou informaci od společného známého.

Forejt v minulosti působil s Macinkou na Pražském hradě za prezidenta Václava Klause. Současný ministr ho zároveň nedávnost přijal mezi své poradce.

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