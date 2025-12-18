Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Nová vláda Andreje Babiše chystá škrty na ministerstvech, v rámci kterých může dojít k osekání odborů. Jedním z nich bude také sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.

Noví ministři nejsou v čele svých ministerstvech ještě ani týden a už plánují velké škrty, o kterých mluví jako o „nové systematizaci“. Informoval o tom server SeznamZprávy. Úředníci na resortech mluví o „řezu motorovou pilou“.

Na ministerstvu životního prostředí tak zanikne sekce na ochranu klimatu „Ano, v nové systemizaci Ministerstva životního prostředí ČR, kterou připravujeme k 1. 1. 2026, se již NEPOČÍTÁ se sekcí ochrany klimatu,“ napsal Petr Macinka ve čtvrtek na Facebooku.

Macinka momentálně zastává post ministra zahraničí i ministra životního prostředí. Motoristé přitom stále tvrdí, že ho na jednom z postů vystřídá jeho spolustraník Filip Turek. To ale prezident Petr Pavel dlouhodobě odmítá. Macinka ze své dvojí funkce momentálně plánuje škrty na obou ministerstvech.

Na ministerstvu zahraničí mají podle serveru přijít o místo vrchní ředitelé několika sekcí, včetně bezpečnostní, právní nebo finanční. „Na našem ministerstvu se chystá kompletní reorganizace. V pondělí to má projednávat vláda. Řada odborů je v ohrožení,“ popsal redakci jeden z diplomatů.

Mimo jiné by mělo dojít i k personální změně na pozici resortního státního tajemníka. Tím by se nově mohl stát Miloslav Stašek. Přes něj by pak nový premiér Andrej Babiš (ANO) mohl řídit agendu ministerstva a ovlivňovat diplomacii i přesto, že do čela resortu byl jmenován šéf Motoristů Petr Macinka.

„Státní tajemník je pod služebním zákonem, má nějaký mandát na pevně danou dobu, takže to se úplně změny systemizace netýká,“ vysvětluje Macinka.

Zaměstnanci se nemusí bát, tvrdí Macinka

Nový ministr zahraničí při svém příchodu na ministerstvo zahraničí přitom vystoupil před zaměstnanci s proslovem. V něm naznačoval plánované změny a restrukturalizaci resortu. Podle jednoho z úředníků měl Macinka mluvit o změnách v organizaci s tím, že se zaměstnanci útvarů „nemusí bát… o život“.

Macinka změny při předávání resortu označil za standardní s tím, že z nich budou vyplývat i personální změny. „Rozhodně jsem ale nikoho nepropustil,“ uvedl.

Podle serveru Macinka a jeho nové vedení plánují zrušit evropskou sekci. Vrchní ředitel Radek Pech je údajně „na překážkách“. Podobně je na tom i Kateřina Sequensová, vrchní ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce.

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka

18. prosince 2025  17:35

