Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v pořadu tvrdě kritizoval vládní koalici kvůli rušení koncesionářských poplatků.Tento krok označil za zločin proti demokracii a podvod na voličích. Připomněl, že Motoristé měli zachování poplatků ve volebním programu, čímž podle něj podvedli své voliče.
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Petr Macinka se během Havlova vystoupení usmíval a následně reagoval: „Mně se líbí, jak tady pan kolega od lidovců vyskakuje.“
„Já nejsem od lidovců,“ přerušil ho Havel.
„Nejste?“ reagoval Macinka.
Do výměny musela vstoupit moderátorka Terezie Tománková, která upřesnila, že Havel je předsedou TOP 09.
„Vidíte, alespoň už znám někoho z TOP 09 po odchodu pana Kalouska,“ komentoval to Macinka.
Moderátorka následně uvedla, že seznam hostů posílá redakce všem účastníkům dopředu. Macinka svou neznalost vysvětloval tím, že do studia dorazil neplánovaně: „Jsem tu jako záskok za nemocné kolegy, protože mám děti u babičky.“
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Na situaci reagovala místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová, která se před svým příspěvkem Macinkovi sama představila s poznámkou, aby bylo jasné, kdo proti němu sedí. Dodala, že tento způsob vedení debaty podle ní nevytváří ve studiu vhodné prostředí. Proti Havlově označení vládních politiků za zločince se ohradila senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO), která jeho slovník označila za přesčárový a požadovala omluvu.