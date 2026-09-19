Na úvod se Macinka vyjádřil ke zveřejnění konečné částky navrhovaného rozpočtu na příští rok, o kterém vládní koalice v předchozích dnech jednala. „Došlo to do finále. Dospěli jsme k nějaké dohodě po asi dvou týdnech vyjednávání,“ uvedl.
Podle jeho slov však nejde o kosmetické změny. „Nemyslím si, že částka 20 nebo 23 miliard je kosmetická. Každý, kdo uvidí v průběhu podzimu načtené legislativní návrhy, bude muset uznat, že to reálný výsledek státního hospodaření ovlivní,“ doplnil ministr.
Ministryně financí Alena Schillerová podle něj sestavila rozpočet „opravdu poctivě“, na rozdíl od bývalého ministra Zbyňka Stanjury. „Je to podloženo zákony, není to žádné kabaretiérství pana Stanjury.“
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Skutečná podoba rozpočtu, kterou ministryně financí Alena Schillerová představí na pondělním jednání vlády, se bude podle Macinky lišit o tři až čtyři miliardy korun. Za zásadní však považuje, že se koalice shodla na dalším snížení schodku o přibližně 20 miliard korun.
S kritikou bývalého ministra financí však rázně nesouhlasil předseda ODS Martin Kupka. „Kdyby byl (Stanjura ministrem financí, pozn. red.), tak by rozhodně nepřinesl toto rozpočtové fiasko,“ opáčil.
„Petr Macinka, který sliboval, že budeme směřovat k vyrovnaným rozpočtům, že v roce 2027 budeme mít 160 miliard deficit, tak teď poslušně kývnul na 389 miliard,“ kritizoval Kupka.
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Ministra dále přirovnal k „poslušnému mopslíkovi Babiše“ a poznamenal, že náklady podle něj zaplatí voliči Motoristů i všichni lidé v České republice. Podle Kupky veškeré dosavadní vládní kroky směřovaly proti úsporám.
„Kývnete, nebo nekývnete na návrh zmrazit dálniční známky?“ ptal se Kupka. Pustil se také do schválení EET 2.0, které podle něj už nyní snižuje příjmy státu zhruba o šest miliard korun.