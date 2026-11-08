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Macinka dál stojí za Trumpem. Lidi pálí drahá nafta, ne ideologie, řekl Lipavský

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  17:26
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Podle Macinky ve volbách v USA rozhodly peněženky a zahraniční operace

Podle Macinky ve volbách v USA rozhodly peněženky a zahraniční operace | foto: CNN Prima News

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Jan Lipavský na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS. (2. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před schůzí vlády (26. října 2026)
Tisková konference k jednání českého ministra zahraničí Petra Macinky...
5 fotografií
Duel ministra zahraničí Petra Macinky a jeho předchůdce Jana Lipavského v nedělní Partii na CNN Prima NEWS přerostl v ostrou debatu o amerických volbách, armádních výdajích i roli prezidenta Petra Pavla. Ten podle Macinky mluví jako voják a měl by vnímat i jiné priority než armádu. Lipavský vnímá snižování armádních výdajů za krajně nezodpovědné.

„Tak to bylo moje hodnocení a já si za tím stojím,“ uvedl Macinka. Trumpa ocenil za tažení proti progresivismu. „Já tam prostě vidím to, co tam vidět chci, a to, co je potřeba podtrhnout, a to, co je potřeba podpořit. To znamená to konzervativní tažení proti tomu liberálnímu nebo levičáckému, zbytnělému proudu,“ řekl ministr s tím, že jde o sebedestrukční politiku. „Za toto já Donalda Trumpa budu vždycky chválit a budu chválit kohokoliv, kdo by s takto razantním tažením proti něčemu, co já považuji za velmi škodlivé, přišel,“ dodal.

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Podle Macinky rozhodly peněženky a zahraniční operace. „Co se týče ekonomiky a tak dále, tak to je bytostně vnitroamerická záležitost. Tam samozřejmě volič neodpouští nikomu,“ podotkl. Zmínil i konflikt na Blízkém východě, který podle něj Američané nenesou dobře. „Je to komplikovaná záležitost a nepochybně to Donaldu Trumpovi nepomohlo,“ prohlásil.

Podle Macinky ve volbách v USA rozhodly peněženky a zahraniční operace
Hokej? Mužský sport, MS se bude muset obejít bez ruských mužatek, řekl Macinka
Jan Lipavský na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS. (2. června 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) před schůzí vlády (26. října 2026)
5 fotografií

Bývalý ministr zahraničí a poslanec Jan Lipavský připomněl, že ekonomická realita převážila nad ideologií. „Američané dali jasně najevo v těch volbách, že je nějaký kulturní boje nezajímají, když jim zdraží nafta,“ uvedl Lipavský.

„Pro českou zahraniční politiku je důležité, abychom komunikovali s oběma stranami v Americe, jak s demokraty, tak s republikány, což by měl být nějaký dlouhodobý zájem, co by měla ta země dělat,“ řekl Lipavský a upozornil, že demokratická většina v Kongresu plánuje vyšetřovat Trumpovu administrativu a podezření z korupce.

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Rozdílné pohledy panují i u mírových rozhovorů o Ukrajině. Lipavský zůstává skeptický. „Moc od těch jednání neočekávám, protože Rusové stále říkají, že chtějí dobýt Ukrajinu, minimálně ty čtyři území, vyměnit Zelenského režim a tak dále,“ uvedl s tím, že na Moskvu platí pouze síla a vytrvalost.

Macinka chce diplomatický posun. „Já doufám, že to povede k tomu, že bude více jednání a méně raket,“ prohlásil šéf diplomacie. Evropa by podle něj měla najít společného zástupce s volnějším mandátem, který by zasedl k jednacímu stolu. K úvahám britského tisku o případné roli prezidenta Petra Pavla poznamenal, že v žádné vážné politické debatě jméno české hlavy státu nezaznamenal.

Jsme černí pasažéři, říká Lipavský

Spor o výdaje na armádu a výtky prezidenta Petra Pavla přinesl další téma pořadu. Prezident po jednání kabinetu uvedl, že vládní plány nezajistí plně bojeschopnou armádu ani v roce 2040.

„Prezident prostě mluví jako voják. Měl by také pochopit, že už není vojákem, že je prezidentem a měl by vnímat i jiné priority a ne pouze armádu,“ reagoval ministr zahraničí Petr Macinka s tím, že kabinet musí financovat zdravotnictví či školství a vláda jako první dvě procenta HDP naplní.

Někdejší ministr Lipavský to odmítl. „K čemu nám bude zdravotnický systém a sociální systém a školství, když se nebudeme schopni ubránit, když vypukne ten konflikt?“ namítl Lipavský. Spoléhání na dvě procenta HDP označil v rámci NATO za překonané s tím, že cíl míří k 3,5 procentům.

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„Mně to přijde krajně nezodpovědné. Mně přijde, že se z nás stávají takoví černí pasažéři nebo až paraziti na evropské bezpečnosti a že si toho i ostatní země všímají,“ vmetl vládě Lipavský.

Macinka oponoval, že závazek 3,5 procenta platí až od roku 2035. „Já bych právě naopak považoval za nezodpovědné zahodit všechny ostatní priority a věnovat se pouze armádě. Nemůžeme škrtnout sto miliard školství a zdravotnictví a dát je na to, ať si zaplatíme nějaké tanky nebo letadla, které přijdou za deset let,“ zdůraznil ministr.

Zároveň varoval před vyvoláváním paniky. „Kdo vyvolává ducha války, tak prohrává volby, jak jsme viděli před rokem v České republice nebo před pár dny v Americe,“ uzavřel Macinka s tím, že úkolem politiků je situaci uklidňovat a jednat.

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