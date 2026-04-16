„Zemanova blbost.“ Macinka kritizoval přesun ambasády z Tel Avivu, nyní otočil

Matěj Svěrák
  10:41
Ministr zahraničí Petr Macinka při návštěvě Izraele oznámil, že by rád znovu otevřel diskusi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. V minulosti ale přesun české ambasády výrazně kritizoval s tím, že jde o bezpečnostní riziko a absurditu, kterou vymyslel exprezident Miloš Zeman. Svůj tehdejší postoj ministr za Motoristy nyní mírní s tím, že jako komentátor neměl dost informací.

Šéf české diplomacie téma týkající se přesunu české ambasády v Izraeli otevřel v úterý při jednání se svým protějškem Gideonem Sa’arem. Podle Macinky by o tomto měla rozhodnout česká vláda. Podotkl, že nová adresa ambasády by podle něj měla i praktickou výhodu, jelikož v Jeruzalémě sídlí izraelská vláda, parlament i prezident.

V nedávné minulosti se ale Macinka o přesunu ambasády vyjadřoval diametrálně odlišně. „Absurditou největší je debata, jestli se má přesunout padesát kilometrů ambasáda z Tel Avivu do Jeruzaléma. To je taková blbost, kterou vymyslel Zeman, já si myslím, že je to bezpečnostní riziko, protože v Jeruzalémě nemá ambasádu nikdo kromě Američanů,“ sdělil Macinka v roce 2023 v podcastu, který Motoristé zveřejnili před volbami do Evropského parlamentu.

Podle Macinkova tehdejšího vyjádření Česko přesun ambasády nepotřebuje, protože má přímo v Jeruzalémě pobočku zastupitelský úřad.

Západ morálně hnije, my stojíme při vás, vzkázal Izraeli Macinka. Jedná v Jeruzalémě

„Je to absolutní šaškárna, je to PR a zneužívání tady toho konfliktu potoku a veleřek krve, která tam teče, a nezměrnýho lidskýho utrpení partičkou neschopných politiků, kteří vůbec ničemu nerozumí a nejsou oblíbení,“ řekl před třemi lety Macinka.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Český ministr zahraniční Petr Macinka se při své první oficiální návštěvě Izraele setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem. (14. dubna 2026)
Český ministr zahraničí Petr Macinka se setkal se svým izraelských protějškem Gideonem Sa’arem. (14. dubna 2026)
Český ministr zahraniční Petr Macinka se při své první oficiální návštěvě Izraele setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem. (14. dubna 2026)
25 fotografií

Redakce iDNES.cz Macinku oslovila s žádostí o vyjádření ohledně změny postoje. Ministr zahraničí prohlásil, že video je z diskuse, která proběhla v momentě, kdy hnutí Hamás spáchalo několik teroristických útoků.

„Já bych vždycky pro tyto věci zvažoval vhodný okamžik. Symbolický, ale pozitivní. Nikoli kvůli tomu, že se odehrál útok, válka nebo něco podobného. Naopak toto gesto má být zvažováno u příležitosti míru, nebo významnějšího posunu z horšího stavu do lepšího,“ hájil svůj tehdejší postoj Macinka.

Jeho fotr Žid snad pracoval pro gestapo. Macinka před lety urážel Rychetského

Dodal, že v roce 2023 vystupoval jako komentátor a ještě nebyl ministrem. „Mám nyní k dispozici daleko víc informací a souvislostí jako ministr než jako komentátor před lety,“ uzavřel.

Debata o možném přesunu ambasády začala už v roce 2017 poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že USA uznají Jeruzalém za hlavní město Izraele. Spojené státy následně přesunuly své velvyslanectví do Jeruzaléma v květnu 2018, což provázely nadšené reakce izraelských politiků, ale i bouřlivé protesty Palestinců. Pozice Jeruzaléma je dlouhodobý předmět sváru mezi Izraelem a Palestinou. V Česku o přesun ambasády dlouhodobě usiloval právě exprezident Zeman.

16. dubna 2026,  aktualizováno  10:50

„Zemanova blbost.“ Macinka kritizoval přesun ambasády z Tel Avivu, nyní otočil

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka při návštěvě Izraele oznámil, že by rád znovu otevřel diskusi o přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. V minulosti ale přesun české ambasády výrazně...

16. dubna 2026  10:41

