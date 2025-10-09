Macinka končí v Institutu Václava Klause, s exprezidentem pracoval 17 let

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka ve středu skončil na pozici tiskového mluvčího Institutu Václava Klause. Ve funkci jej nahradí Michaela Žalská. Macinka se role mluvčího vzdal poté, co byl zvolen do Poslanecké sněmovny.
Macinka začal s Václavem Klausem spolupracovat před 17 lety, kdy nastoupil do Tiskového odboru Klausovy prezidentské kanceláře na pozici zástupce ředitele. V roce 2017 se pak stal manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause.

„Tyto roky strávené s ním pro mne byly nejlepší školou, jakou jsem mohl absolvovat. Stovky rozhovorů a zahraničních cest, při nichž jsem jej doprovázel, možnost být v jeho nejužším týmu, a tedy sledovat, jak pracuje, jak se připravuje, jak komunikuje, ale i kde čerpá vážné argumenty pro své dlouhodobé postoje, významně přispěly k tomu, že jsem byl později schopen založit politickou stranu a v relativně krátké době ji přivést až do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uvedl Macinka.

Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek

Předsedou Motoristů se Macinka stal v roce 2022. Tehdy kandidoval do pražského zastupitelstva, v červnu 2024 pak i do Evropského parlamentu.

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny Motoristé získali 6,77 procenta hlasů. Jejich přední zástupci v čele s Macinkou nyní jednají s Andrejem Babišem a hnutím ANO na spolupráci ve vládě. V novém kabinetu by podle informací iDNES.cz mohli dostat tři křesla. Sám Macinka v minulosti několikrát projevil zájem o post ministra životního prostředí. Zvedá se proti tomu odpor mezi odbornou veřejností.

Přes 450 českých vědců a akademiků podepsalo s vědomím, že Macinka o funkci zájem má, otevřený dopis určený šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a prezidentu Petru Pavlovi. Chtějí, aby ministerstvo životního prostředí v dalších letech vedla kompetentní osoba.

