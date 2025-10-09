Macinka končí v Institutu Václava Klause, s exprezidentem pracoval 17 let

Macinka začal s Václavem Klausem spolupracovat před 17 lety, kdy nastoupil do Tiskového odboru Klausovy prezidentské kanceláře na pozici zástupce ředitele. V roce 2017 se pak stal manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause.
„Tyto roky strávené s ním pro mne byly nejlepší školou, jakou jsem mohl absolvovat. Stovky rozhovorů a zahraničních cest, při nichž jsem jej doprovázel, možnost být v jeho nejužším týmu, a tedy sledovat, jak pracuje, jak se připravuje, jak komunikuje, ale i kde čerpá vážné argumenty pro své dlouhodobé postoje, významně přispěly k tomu, že jsem byl později schopen založit politickou stranu a v relativně krátké době ji přivést až do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ uvedl Macinka.
Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek
Předsedou Motoristů se Macinka stal v roce 2022. Tehdy kandidoval do pražského zastupitelstva, v červnu 2024 pak i do Evropského parlamentu.
V letošních volbách do Poslanecké sněmovny Motoristé získali 6,77 procenta hlasů. Jejich přední zástupci v čele s Macinkou nyní jednají s Andrejem Babišem a hnutím ANO na spolupráci ve vládě. V novém kabinetu by podle informací iDNES.cz mohli dostat tři křesla. Sám Macinka v minulosti několikrát projevil zájem o post ministra životního prostředí. Zvedá se proti tomu odpor mezi odbornou veřejností.
Přes 450 českých vědců a akademiků podepsalo s vědomím, že Macinka o funkci zájem má, otevřený dopis určený šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a prezidentu Petru Pavlovi. Chtějí, aby ministerstvo životního prostředí v dalších letech vedla kompetentní osoba.