Společné jednání by se mělo soustředit například na zdravotnictví, inovace nebo kyberbezpečnost. Součástí izraelské delegace jsou také desítky firem účastnících se česko-izraelského business fóra, které se v Praze uskuteční paralelně s návštěvou šéfa izraelské diplomacie.
Sa’ar navštívil Česko už letos v lednu, Macinka naopak v dubnu jednal v Izraeli. Právě během této cesty se oba ministři podle české diplomacie shodli na vytvoření společné komise, která má posílit vzájemný obchod i strategickou spolupráci.
Česko příští týden znovu navštíví izraelský šéf diplomacie. Macinka se chystá do USA
Návštěvu izraelského protějšku avizoval český vicepremiér minulý týden. „Budeme spolu otevírat velké podnikatelské fórum, přijede v doprovodu nejvýznamnějších a největších izraelských společností udělat tady u nás nějaký byznys,“ sdělil o setkání Macinka.
Vedle ekonomických témat budou ministři řešit také současnou situaci na Blízkém východě a dopady regionálních krizí na Evropskou unii. Izraelského ministra během návštěvy přijme také prezident Petr Pavel.