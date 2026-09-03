Macinka podle spolku Detektivní Parta dorazil na rozhovor do studia s jediným členem Ochranné služby, kterého podle nich po několika sekundách poslal pryč. Jak vážné je to riziko pro chráněnou osobu? Problém v tomto případě je samozřejmě na straně chráněné osoby. Těžko lze očekávat, že by ochranná služba mohla nějakým způsobem zasáhnout proti vůli toho, koho má chránit. Pokud se chráněná osoba rozhodne udělat nějakou aktivitu takzvaně na vlastní pěst, tak potom těžko lze řešit ochranný režim.
Pokud nechce spolupracovat, ochranka ho „nepřiváže“, říká expert k Macinkovi
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Macinka bez ochranky u muže v kukle. Nachytal se partou trollů, nechápe opozice
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Rozhovory dávám i alternativním médiím, reaguje Macinka. Policie situaci prověří
Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval na video, ve kterém údajně bez přítomnosti ochranky poskytl rozhovor anonymovi, jenž vystupuje pod přezdívkou Thomas Paukner. „Jsem otevřený člověk a jsem...
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Znáte ten pocit. Sedíte osm hodin denně u počítače, a když pak máte vyjít do třetího patra, lapáte po dechu. Čtyřicítka na krku nebo za vámi a vy si říkáte, že je nejvyšší čas s tím tělem něco...
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Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby půjde do podzimních komunálních voleb společně s hnutím MY, které vede hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Kandidovat budou ve 156 městech...
Pokud nechce spolupracovat, ochranka ho „nepřiváže“, říká expert k Macinkovi
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Pryč s Ducati či autopůjčovnou. Volkswagen omezí podíly ve více než 700 firmách
Automobilový koncern Volkswagen plánuje prodat nebo omezit své podíly ve více než 700 firmách a společnostech. Vyplývá to podle německého časopisu WirtschaftsWoche ze 147stránkového interního...
Macinka chce snížit schodek o 20 miliard. Schillerová mluví o jednotkách miliard
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