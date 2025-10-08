Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard

Premium

Fotogalerie 49

Vůz, kterým přijel Petr Macinka (Motoristé) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (6. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Václav Janouš
  13:28
Šéf hnutí Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil v pondělí pozornost vozem, kterým přijel na Pražský hrad jednat s prezidentem. Velký třílitrový americký pick-up však není jeho. Redakce iDNES.cz od první chvíle zjišťovala, komu vozidlo patří. Jedná se o kontroverzního moravského podnikatele, kterého vyšetřovala policie.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
„Vyhrožovali mi, že pokud nepodepíšu, zabijí mě i mé děti. Co by v takové situaci udělal jiný?“

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (41 příspěvků)

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Velké pátrání po ozbrojenci na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi. Teprve šestnáctiletý Daniel Kobrle je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo dnes dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:33,  aktualizováno  15:42

Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru

Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra Andrej Babiš na středeční tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí znovu kritizoval končící vládu za chybějící peníze v...

8. října 2025  15:01,  aktualizováno  15:26

Poslanecký klub ANO povede Malá, na místopředsedu Sněmovny navrhli Nachera

Hnutí ANO mělo ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu, na kterém byla jednomyslně zvolena jeho předsedkyní Taťána Malá. Minulé čtyři roky byla předsedkyní poslaneckého klubu Alena...

8. října 2025,  aktualizováno  15:16

VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí

Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. V rámci toho zveřejnili také videa z místa, díky kterým je možné si naleziště...

8. října 2025  15:12

Starosta Chicaga a guvernér Illinois by měli do vězení, napsal Trump

Americký prezident Donald Trump vyzval k uvěznění starosty Chicaga Brandona Johnsona a guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Oba demokraty přitom bez důkazů obvinil, že neochránili federální...

8. října 2025  15:10

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:53

Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok

Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou údajně rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení ministerstva vnitra. Místo toho má Okamurovo hnutí dostat resort obrany, zjistila s odvoláním na svoje...

8. října 2025  13:16,  aktualizováno  14:48

SPD nesmí mít vnitro, řekl Jurečka. Na obraně by ohrozili bezpečnost, varuje Hřib

Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat. „V žádném...

8. října 2025  11:21,  aktualizováno  14:35

Německo zlepší obranu proti dronům, policie je bude moci sestřelovat

Německá vláda chce kvůli nedávným incidentům zlepšit obranu proti dronům. Ve středu proto schválila novelu zákona, která umožní spolkové policii proti nebezpečným bezpilotním letounům zasáhnout, a to...

8. října 2025  12:31,  aktualizováno  14:17

RECENZE: Channing Tatum skončil coby Nepolapitelný v sentimentální historce

50 % Premium

Channing Tatum podává ve filmu Nepolapitelný jeden z nejlepších výkonů své kariéry, píší hollywoodské recenze. A pokud jako lákadlo nestačí ani Kirsten Dunstová coby hrdinova láska či Peter Dinklage...

8. října 2025

Tomahawky Kyjevu. Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina

Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem...

8. října 2025  13:49

Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce

Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...

8. října 2025  12:57,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.