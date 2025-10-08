Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard

„Vyhrožovali mi, že pokud nepodepíšu, zabijí mě i mé děti. Co by v takové situaci udělal jiný?“
Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazardPremium
Vůz, kterým přijel Petr Macinka (Motoristé) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (6. října 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
Velké pátrání po ozbrojenci na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto
Policisté pátrají v okolí České Kamenice na Děčínsku po ozbrojeném mladíkovi. Teprve šestnáctiletý Daniel Kobrle je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo dnes dopoledne v Děčíně. Podle...
Nejsou peníze, jsme v rozpočtové paralýze, řekl Babiš. Viní z toho Stanjuru
Předseda hnutí ANO a adept na příštího premiéra Andrej Babiš na středeční tiskové konferenci po ustavující schůzi poslaneckého klubu jeho hnutí znovu kritizoval končící vládu za chybějící peníze v...
Poslanecký klub ANO povede Malá, na místopředsedu Sněmovny navrhli Nachera
Hnutí ANO mělo ve středu ustavující schůzi svého poslaneckého klubu, na kterém byla jednomyslně zvolena jeho předsedkyní Taťána Malá. Minulé čtyři roky byla předsedkyní poslaneckého klubu Alena...
VIDEO: Unikátní objev zblízka. Prohlédněte si obří mamutí naleziště v Ústí
Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. V rámci toho zveřejnili také videa z místa, díky kterým je možné si naleziště...
Starosta Chicaga a guvernér Illinois by měli do vězení, napsal Trump
Americký prezident Donald Trump vyzval k uvěznění starosty Chicaga Brandona Johnsona a guvernéra státu Illinois J. B. Pritzkera. Oba demokraty přitom bez důkazů obvinil, že neochránili federální...
Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci
Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...
Dostane SPD místo vnitra obranu? Babišovi vadí Okamurův výrok
Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou údajně rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení ministerstva vnitra. Místo toho má Okamurovo hnutí dostat resort obrany, zjistila s odvoláním na svoje...
SPD nesmí mít vnitro, řekl Jurečka. Na obraně by ohrozili bezpečnost, varuje Hřib
Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat. „V žádném...
Německo zlepší obranu proti dronům, policie je bude moci sestřelovat
Německá vláda chce kvůli nedávným incidentům zlepšit obranu proti dronům. Ve středu proto schválila novelu zákona, která umožní spolkové policii proti nebezpečným bezpilotním letounům zasáhnout, a to...
RECENZE: Channing Tatum skončil coby Nepolapitelný v sentimentální historce
Channing Tatum podává ve filmu Nepolapitelný jeden z nejlepších výkonů své kariéry, píší hollywoodské recenze. A pokud jako lákadlo nestačí ani Kirsten Dunstová coby hrdinova láska či Peter Dinklage...
Brod nad Dyjí - pozemek 2.647 m2 - pozemek
Brod nad Dyjí, okres Břeclav
2 810 773 Kč
Tomahawky Kyjevu. Trump už se rozhodl, může jimi stupňovat nátlak na Putina
Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem...
Pozor na medvěda u Pelhřimova, nabádá policie. Prověřuje hlášení myslivce
Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...