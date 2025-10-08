Podivnosti kolem „Macinkova“ pick-upu. Patří milionáři stíhanému za hazard

Další podrobnosti se můžete dočíst pouze s předplatným iDNES Premium.
„Vyhrožovali mi, že pokud nepodepíšu, zabijí mě i mé děti. Co by v takové situaci udělal jiný?“
Vůz, kterým přijel Petr Macinka (Motoristé) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hrad. (6. října 2025) | foto: Petr Topič, MAFRA
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...
Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...
Americký prezident Donald Trump hodlá poskytnout Ukrajině malé množství střel Tomahawk, aby zatlačil na Rusko a donutil Vladimira Putina zasednout k jednacímu stolu s jeho ukrajinským protějškem...
Po snaze šéfa SPD Tomia Okamury získat vnitro, aby byl odvolán policejní prezident Martin Vondrášek, nemá podle lidoveckého ministra Mariana Jurečky opoziční hnutí SPD tento resort získat. „V žádném...
Policie na Vysočině prověřuje dopolední oznámení myslivce, který v katastru obce Senožaty na Pelhřimovsku údajně spatřil medvěda. Patrně šlo o asi osmdesátikilogramové mládě. „Po přijetí oznámení...
Policisté na Děčínsku v okolí České Kamenice - Kunratic pátrají po ozbrojeném muži. Ten je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně.
Ministr Marian Jurečka přijal k 23. říjnu rezignaci ředitele Digitální informační agentury Martina Mesršmída kvůli výpadku eDokladů při volbách. Jurečka to řekl po jednání vlády. Využít eDoklady při...
Šéf hnutí Motoristé sobě Petr Macinka vzbudil v pondělí pozornost vozem, kterým přijel na Pražský hrad jednat s prezidentem. Velký třílitrový americký pick-up však není jeho, jak zjistila redakce...
Andrej Babiš si po úterním jednání s Tomiem Okamurou údajně rozmyslel, že by SPD nabídl obsazení ministerstva vnitra. Místo toho má Okamurovo hnutí dostat resort obrany, zjistila s odvoláním na svoje...
Impuls k dosažení míru na Ukrajině, který vzešel ze srpnového summitu prezidentů Ruska a Spojených států Vladimira Putina a Donalda Trumpa na Aljašce, se vyčerpal, prohlásil náměstek ruského ministra...
O vlčí mládě se starali ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Asi měsíc staré vlče zůstalo v horách samo a bartošovickým pracovníkům se mladou šelmu podařilo...
V Plzni na Klatovské třídě se v sobotu odehraje mimořádná akce. Speciální jeřáb přemístí přes střechu třípodlažní budovy, ze které vzniká muzeum osvobození, třicetitunový tak Sherman. Náročná operace...
Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....
Atentátník Juraj Cintula, který loni zaútočil na slovenského premiéra Roberta Fica, u soudu ve středu prohlásil, že výstřel byl projevem nesouhlasu i varováním. Jeho obhájce pak odmítl, že by šlo o...