Nepřítomný Macinka nakonec nechyběl. Klempíř s Babišem se střídali o jeho fotku

Na dotaz, proč se Motoristé rozhodli na fotografování přinést Macinkovu fotografii na tyči, redakci iDNES.cz dosud nepřišla žádná odpověď.
Podle mluvčího Motoristů Lukáše Koutníka se Petr Macinka v pondělí místo jednání vlády účastnil jednodenního jednání vrcholných politiků hlásících se k Patriotům pro Evropu v Budapešti.
Mezi řečníky na setkání Patriotů měl podle agentury APA původně být i český premiér Andrej Babiš. Ten však svou účast kvůli opatřením souvisejícím s požárem v Pardubicích v pátek zrušil.
|
Patrioti pro Evropu jsou pravicovou politickou frakcí v Evropském parlamentu. Jejími zakladateli jsou maďarský premiér Viktor Orbán (Fidesz), bývalý rakouský ministr vnitra Herbert Kickl (FPÖ) a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.