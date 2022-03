Kolář: Putin je čert. Rusové by měli být po válce vypráskáni z Kaliningradu

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vykrmili jsme si čerta. Putin si to vyhodnotil tak, že se může dopustit toho, co dělá. Pouštěli jsme si ho dál a dál, vychovali jsme si ho. A pokud ho nezastavíme, tak pánbůh s námi,“ prohlásil v diskuzním pořadu bývalý diplomat.

Zároveň uvedl, že Putin se stal diktátorem, splňuje všechny rysy. „Má svou vizi. Je konzistentní ve své politice. Myslí si, že bez Ukrajiny nemůže být velmoc,“ řekl s tím, že doposud to jen nikdo nechtěl vidět. A ti, co na to upozorňovali, tak byli označováni za „válečné štváče“.

„Putin nás probral. Semknul nás, dal nám studenou sprchu. Je to šok, ale tento šok bychom dnes měli přetavit v příležitost,“ popsal. Podle něj se nemá útočit na Rusko, ale jasně se má bránit Ukrajina.

„Já tady neříkám, že máme útočit na Rusko, my máme bránit Ukrajinu. To je něco, co si tady hodně lidí plete. Když NATO nebo některé členské státy půjdou pomoci Ukrajině, že to je útok na Rusko, protože tak to Putin prezentuje. Ukrajina je suverénní stát, podle Charty OSN má právo na kolektivní obranu, je to navíc posílený partner NATO, stejně jako Finsko a Švédsko. Pokud jim nyní nepomůžeme, tak jsou na řadě baltské země,“ popsal s odkazem na telefonát mezi Lukašenkem (Alexandr Lukašenko, prezident Běloruska, pozn. red.) a Putinem, ve kterém měl Lukašenko vyjádřit přání, že chce přístup k Baltskému moři.

Rusové a Kaliningrad

„Kudy se tam dostane? Přes baltské státy. Důsledkem této války, až Putina porazíme, by mělo být to, že je vypráskáme z Kaliningradu,“ apeloval bývalý diplomat. „Dělejme všechno pro to, ať toho zlosyna a ďábla zastavíme včas. Protože se nezastaví. Naší ústupčivostí ho vykrmujeme. Za Hitlera to bylo to samé,“ prohlásil Kolář.

Kaliningrad je hlavní město Kaliningradské oblasti, která je zcela oddělena od zbytku Ruské federace územím Evropské unie. Oblast se stala významnou zejména během studené války, a to jako sídlo sovětské Baltské flotily. Po rozpadu Sovětského svazu se stala oblast a město exklávou Ruska.

V Kaliningradské oblasti sídlí jedna z největších ruských loděnic, která se specializuje na stavbu a opravy moderních válečných lodí a moderních civilních lodí. Mimo jiné se také v Kaliningradu narodila Ludmila Putinová, bývalá manželka Putina.

Generálmajor Jiří Verner a bývalý velitel Vzdušných sil Armády ČR uvedl, že Putin může zajít až do krajností, pokud k nim bude donucen. „Jaderné zbraně byly vždy odstrašujícím faktorem, pokud by se s nimi začalo válčit, tak to bude nepřípustné. Doufám, že diplomacie bude silnější než jeden šílenec,“ poznamenal.

Podle něj měl být Západ tvrdší, a to už v roce 2014, kdy Rusko anektovalo Krym. „To bylo první varování,“ řekl. Zároveň však uvedl, že Česko je nyní v bezpečí, protože jsme součástí EU a NATO. Připomněl, že pobaltské země se dlouhodobě vojensky posilují.