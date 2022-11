POLITICKÝ DIÁŘ: O svérázu prezidentských kandidátů a českých řemeslníků

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Do prezidentské volby se přihlásilo 21 lidí. Dá se předpokládat, že řada z nich bude ještě ze soutěže pro nesplnění podmínek vyřazena, přesto je to pozoruhodné číslo. Pokud člověk věří všemožným průzkumům a zdravému rozumu, reálnou naději na postup do druhého kola mají tak tři, když budeme přehánět, tak čtyři. Motivace ostatních je velkou záhadou. Jaká může být? ptá se reportér Petr Kolář.