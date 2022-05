Dnešní kluci se bojí chytit holku, řekl Janda. Hloupé názory, tvrdí kritici

„Je obtížný rozpoznat, co si člověk může a nemůže dovolit. My jsme vždycky šli s holkami na procházku s tím, že ji nakonec aspoň políbíme nebo si sáhneme. Dneska má kluk hrůzu, že si sáhne a dostane pět let kriminálu. To jsou nepříjemné věci,“ tvrdil frontman kapely Olympic Petr Janda, který v těchto dnech slaví osmdesátiny, v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz.

Proti jeho tvrzením se na sociálních sítích vymezil instruktor sebeobrany Pavel Houdek, který se dlouhodobě zaměřuje na boj proti sexuálnímu obtěžování a násilí. Jandovi ujel vlak a nechápe současný svět, reagoval na rozhovor na svém facebookovém profilu. Zpěvákovo vyjádření označil za „hloupé a blbé“.

„Tvrdí násilníci, kteří u nás někoho znásilní a zbijí, odcházejí od soudu s podmínkami,“ řekl pro iDNES.cz s tím, že šířit narativ, kdy na někoho sáhnete a budete potrestaný, je nesmyslné. Vadí mu i vyjádření, že někdo chodí s dívkami na procházku, aby „si sáhnul“.

Podle právničky Lucie Hrdé, která se zabývá sexuálním násilím, jsou zpěvákovy výroky „z jiné planety“. Podobné názory by podle ní měly vymřít, protože nepatří do dnešní společnosti.

Je to celé nafouklá bublina, reaguje Janda

Zpěvák v reakci pro iDNES.cz uvedl, že negativní reakce už ve svém věku neřeší. Vzít holku kolem pasu podle něj není sexuální násilí. „Kolem pasu beru i kamaráda a neznamená to, že jsme gayové,“ řekl. Dodal, že se podle něj diskuze kolem tohoto tématu přehání. Zdůraznil, že znásilnění je odporný čin, pohlazení nebo pusa na rozloučenou však podle něj násilím být nemohou.

„Mám k ženám takového respektu, že to ani není možné. Je to nafouklá bublina,“ komentoval kritické reakce. „Mudrování“ nad tím, co už je násilí a co ne, mu přijde zbytečné.

Janda znovu zopakoval tvrzení z rozhovoru pro Aktuálně.cz, kde tvrdil, že se dnešní mladí muži bojí toho, co si mohou dovolit. Žijeme podle něj v atmosféře strachu. „My jsme běžně ty holky brali takhle za bok a něco jsme jim šuškali. Dneska se obávám, že si to každý kluk třikrát rozmyslí,“ řekl.

Podle zpěváka je důležité respektovat, když žena projevy důvěrnosti odmítne. „Ale zase víme z historie, že holky vždycky říkají ne,“ dodává vzápětí. Houdkovi vadí, že tím zpochybňuje podstatu souhlasu. „Zakomplexovaný nebo nejistý člověk se nezeptá, protože se bojí odmítnutí. Sebevědomý muž se nebojí ženy zeptat, zda má zájem,“ poznamenal.

Právnička Hrdá na věc nahlíží z jiného úhlu pohledu a tvrdí, že obavy jsou v případě odmítnutí ženy na místě. Sahat na někoho, kdo to nechce, není v pořádku a měli bychom se toho bát, uvedla. „Samozřejmě ne nutně pod nějakou trestní sankcí, ale to neznamená, že bychom se neměli bát, že nás žena třeba nakopne mezi nohy.“

Podle Houdka se kvůli podobným výrokům ve veřejném prostoru postupně stávají tato tvrzení obecně přijímanou normou. „Každý má samozřejmě právo na názor, ale když takové výroky veřejně zaznívají, tak platí přesně to, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou,“ uzavřel.

Frontman legendární kapely Olympic letos slaví osmdesáté narozeniny, jeho kapela oslaví příští rok šedesáté. V roce 2020 vydal album Kaťata, které také způsobilo vášnivé reakce. V médiích se tehdy řešil odvážný obal, na kterém je zobrazeno ženské pozadí v roztrhaných džínách. Debatu vyvolaly i texty, které jsou podle mnohých ohlasů sexistické.