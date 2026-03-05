Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Porodník Petr Holba | foto: Nemocnice Litoměřice

Ivana Lesková
  12:31
Ani čtvrt roku po úmrtí dvou novorozeňat nezná veřejnost příčiny tragického vyústění porodů v Litoměřicích. Jasné nyní je, co bude s porodníkem Petrem Holbou, který od prosince nesmí pracovat. Měl odejít, teď ale vše směřuje k tomu, že se do nemocnice brzy vrátí. Skončila tam však hlavní sestra, která požadovala sterilizaci jednorázových nástrojů. A část zaměstnanců si přeje i změnu ředitele.

Jedna noční směna v porodnici na konci listopadu změnila životy rodin, které se těšily na dítě, i řady zdravotníků Nemocnice Litoměřice. Dva porody se zkomplikovaly natolik, že novorozenci po porodu nedýchali. Pediatrům ani přivolaným lékařům anesteziologicko-resuscitačního oddělení se je nepodařilo oživit. Nic podobného nemocnice nezažila. Za předešlých deset let tam zemřelo jedno dítě.

Podle některých zdravotníků by měl odejít ředitel litoměřické nemocnice. Někteří míní, že změny by ale prospěly i vedení celé společnosti.

Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

5. března 2026  12:31

