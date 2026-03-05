Zvraty v nemocnici po úmrtí dětí. Porodník Holba se vrátí, skončila hlavní sestra

Jedna noční směna v porodnici na konci listopadu změnila životy rodin, které se těšily na dítě, i řady zdravotníků Nemocnice Litoměřice. Dva porody se zkomplikovaly natolik, že novorozenci po porodu nedýchali. Pediatrům ani přivolaným lékařům anesteziologicko-resuscitačního oddělení se je nepodařilo oživit. Nic podobného nemocnice nezažila. Za předešlých deset let tam zemřelo jedno dítě.
Podle některých zdravotníků by měl odejít ředitel litoměřické nemocnice. Někteří míní, že změny by ale prospěly i vedení celé společnosti.