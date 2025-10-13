Znamená to, že doporučujete domácí porody?
To rozhodně ne. Stejně jako jiní lékaři jsem přesvědčený, že porodnice mohou maminkám i novorozencům zajistit tu nejlepší odbornou péči a pomoc v případě komplikací. Naše nemocnice nabídne už brzy novou, zmodernizovanou porodnici, která péči ještě zlepší. První rodičky bychom tam rádi přivítali v pondělí 20. října.
Pro domácí porod se nerozhodne téměř žádná žena bez rozmyslu a pořádné přípravy. Nejsou to hlupačky, které by chtěly vědomě ohrozit sebe nebo dítě.