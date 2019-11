Hladík na post předsedy lidovců kandidovat nebude, Jurečka to nevyloučil

Sjezd by se měl uskutečnit 25. ledna, jeho svolání ještě musí potvrdit celostátní konference KDU-ČSL, která se bude konat v prosinci.



„Pro KDU-ČSL chci pracovat nadále, ale jsem zavázán i Brňanům a mám před sebou spoustu práce pro Brno, proto kandidovat na post předsedy KDU-ČSL na mimořádném sjezdu nebudu,“ napsal Hladík.

Hladík pracuje od roku 2016 jako první náměstek brněnské primátorky, zastupitelem města Brna byl zvolen o dva roky dříve. Předtím byl od roku 2010 zastupitelem městské části Brno-sever, v roce 2015 se tam stal místostarostou, v letech 2010 až 2014 byl také radním městské části Brno-sever. Do KDU-ČSL vstoupil v roce 2010. Místopředsedou se stal na březnovém sjezdu strany.



„Budu nad tím přemýšlet a probereme to doma s rodinou,“ napsal agentuře ČTK Jurečka. Na dotaz, koho by rád viděl v čele lidovců, odpověděl, že nejlépe předsedu, který by dokázal dovést stranu k alespoň osmi procentům ve volbách do Sněmovny. KDU-ČSL v parlamentních volbách v roce 2017 získala 5,8 procenta.

Jurečka usiloval o post předsedy v březnu, v druhém kole volby jej porazil Výborný. Jurečka následně nekandidoval na další pozice ve vedení strany.

Výborný v čele strany letos nahradil po více než osmi letech Pavla Bělobrádka. Do Sněmovny se dostal v roce 2017 jako poslanec za Pardubický kraj. Z pozice předsedy odejde z rodinných důvodů, na konci září mu náhle zemřela manželka na srdeční selhání. Výborný má tři děti a v úterý zdůraznil, že rodič je víc než politik.



Ve většině krajů lidovci zatím nejsou rozhodnuti o tom, koho by rádi viděli v čele strany po odchodu Výborného. Zmiňováni byli Bartošek a Jurečka.